„Zamontował oczy” za plecami i spróbował przeżyć 24 godziny w dziczy

Gry wideo mają kilka nierealistycznych elementów, z którymi po prostu nie dałoby się żyć w prawdziwym życiu. Popularny YouTuber sprawdził, czy dałby radę spędzić 24 godziny w lesie z widokiem zza pleców.

Louis Weisz pnie się ostatnio w drabince popularności na platformie YouTube. Mężczyzna w ostatnich miesiącach sprawdził wiele najróżniejszych koncepcji ze świata gamingu. Między innymi zweryfikował, czy da się zrobić ciasto ze składników znanych z receptury z Minecrafta, a nawet sprawdził z tej samej gry kanciastą konstrukcję łódki. Tym razem stworzył specjalny plecak, który w połączeniu z okularami VR pozwolił mu żyć jak postać z produkcji z widokiem TPP, czyli np. z takim jak z rodzimym Wiedźminie 3.

Zamontowana w projekcie kamera posiada dwie soczewki, co jest udogodnieniem dla korzystania z okularów do wirtualnej rzeczywistości. Lekkie przesunięcie ich względem samych siebie pozwala zachować pespektywę 3D. Jeśli Louis pokusiłby się o użycie tylko aparatu z pojedynczą matrycą, widziałby otaczający go świat „na płasko”, co mogłoby zaburzyć jego percepcję.

Cóż, to było w zasadzie do przewidzenia, że Weisz spotkał się z wieloma utrudnieniami i widok TPP w prawdziwym życiu raczej nie jest czymś wygodnym. Same problemy z poruszaniem się, czy też piciem lub jedzeniem tylko świadczą o tym, że w rzeczywistości byłoby ciężko w ten sposób funkcjonować. To jeden z tych przykładów, gdzie wychodzą widoczne różnice między światem rzeczywistym i tym znanym z gier wideo.

