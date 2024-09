Oscarowy hit dostępny w Polsce do obejrzenia za darmo. Nie zostało wiele czasu

Serwis Player.pl po wielkim debiucie platformy Max przechodzi niemałe zmiany, ale nie sposób odmówić włodarzom platformy pomysłów na przekonanie do siebie kinomanów. Przecież wielki, oscarowy hit za darmo to nie przelewki.

Top Gun: Maverick – gdzie obejrzeć za darmo?

Wielki hit z Tomem Cruise’em, czyli oscarowy Top Gun: Maverick dostępny jest na platformie Player.pl do najbliższego piątku (13 września 2024 roku) do godziny 23:59. Przed kilkoma dniami na antenie telewizji TVN zadebiutował właśnie ten kinowy przebój. Zgodnie z nową polityką Playera, widzowie mogą oglądać tam przez określony czas za darmo treści, które niedawno pokazywano w tradycyjnej telewizji. Najnowszy Top Gun jest właśnie jedną z takich produkcji.

Prócz nowych odcinków seriali rozrywkowych czy programów, widzowie mogą więc nadrobić kontynuację kultowego filmu z 1986 roku. W głównej roli znów spotkamy Toma Cruise’a, w roli pilota myśliwca. Tym razem jego zadanie jest inne, bo zajmie się szkoleniem przyszłych pilotów do niezwykle trudnej misji. Obok gwiazdora, na ekranie zobaczymy Vala Kilmera, Milesa Tellera czy Jennifer Connelly.

Warto zaznaczyć, że film zgarnął sporo nagród i prestiżowych wyróżnień. Doceniła go nawet Akademia Filmowa, nagradzając go oscarem za najlepszy dźwięk. Łącznie zdobył 5 nominacji do najważniejszej filmowej nagrody, 2. nominacje do Złotych Globów, 4 BAFTA i… no, sporo tego jest. Dlatego chyba warto nadrobić ten seans, gdy tylko znajdziecie chwilę wolnego czasu.

Źródło: Player.pl