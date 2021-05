Recenzje Days Gone na PC. Jak wypada hit z PS4 na komputerach?

W sieci pojawiają się pierwsze recenzje Days Gone w wersji na komputery osobiste. Gra zyskała nową jakość, ale zachowała swoje dawne problemy.

W końcu, po niedługim czasie oczekiwania, produkcja Bend Studio ukazała się na PeCetach. W sieci zaczęły pojawiać się oceny od krytyków, którzy sprawdzili, jak gra radzi sobie na nowej platformie.

Jak można się było spodziewać, wyszło naprawdę w porządku. Aktualnie gra cieszy się średnią 78 punktów na Metacritic, co jest całkiem niezłym wynikiem. To aż 7 punktów więcej względem odpowiednika z konsol PlayStation, choć warto zaznaczyć, że jeszcze nie wszystkie redakcje podzieliły się swoimi ocenami.

Oto wybrane pierwsze recenzje Days Gone na PC, które pojawiły się na Metacritic:

GamingTrend – 9/10

GameSkinny – 9/10

GameStar – 8/10

Screen Rant – 8/10

PCGamesN – 8/10

GameSpew – 8/10

Attack of the Fanboy – 7/10

PC Gamer – 6.3/10

Recenzenci chwalą przede wszystkim jakość portu na komputery. Gra rzekomo nie ma problemów z optymalizacją, działa dobrze nawet na przeciętnym komputerze i wygląda przy tym bardzo dobrze. Według niektórych, PC jest najlepszą platformą do ogrania tytułu Bend Studio.

Niestety, nawet najlepszy port nie wyeliminuje podstawowych problemów rozgrywki. Otwarty świat dla niektórych wydaje się pusty, początek gry przynudza, a w gameplay wkrada się powtarzalność. Niektórzy narzekają też na brak ray-tracingu i technologii DLSS, ale jest on raczej zrozumiały.

Innymi słowy, jeśli nie bolą Was pewne bolączki rozgrywki lub pokochaliście DG na PlayStation i chcecie powtórzyć grę na PC, nowe wcielenie tego tytułu spełni Wasze oczekiwania. Jeśli jednak problemy wielu gier z otwartych światem są dla Was zbyt rażące, możecie się rozczarować. To nadal to samo Days Gone, ale w lekko odświeżonej formie.

Jeśli chcecie sprawdzić, jak wygląda tytuł Bend Studios na mocnym komputerze, w tym miejscu znajdziecie gameplay. Gra jest już dostępna do kupienia i pobrania na Steam i Epic Games Store.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.