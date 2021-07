Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zbliża się sezon wielkich premier. Przygotowaliśmy zestawienie TOP 10 gier, które warto zamówić jeszcze przed ich oficjalnym debiutem.

Ostatni rok był ciężki dla każdego i tyczy się to też twórców gier. Cała masa premier została przesunięta o kilka miesięcy czy nawet rok, co oczywiście wpłynęło na harmonogram tegorocznych debiutów. Sezon ogórkowy dobiega jednak końca. Premier nie można przekładać w nieskończoność, a niektóre z nich są już bardzo blisko trafienia w ręce graczy.

W ciągu najbliższych miesięcy ukaże się wiele gier, na które czekają miliony osób z całego świata. Przygotowaliśmy zestawienie TOP 10 gier, którymi warto się zainteresować jeszcze przed ich premierą. Każda z nich jest już dostępna do kupienia w formie zamówienia przedpremierowego i takowe często gwarantuje nam wyjątkowe bonusy.

Oczywiście nie można ograć wszystkiego, ale z całą pewnością nietrudno będzie wyhaczyć tytuł, który idealnie wpasuje się w nawet bardziej nietypowe gusta. Poniżej znajdziecie strzelanki, gry RPG, strategie, a nawet mieszanki kilku gatunków.

Battlefield 2042

Premiera 22 października 2021 roku

Przed Wami gra, która może odmienić losy całej marki. Po dość chłodno przyjętym Battlefield V, seria BF najpewniej wreszcie wróci na właściwe tory. Tym razem postanowiono zaczerpnąć trochę z konkurencyjnych rozwiązań, ale nie tylko. Oczywiście Electronic Arts ma w rękawie kilka asów i nie odkryło jeszcze wszystkich kart.

Battlefield 2042 zapowiada się dosłownie jak spełnienie marzeń każdego fana cyklu. Świat niedalekiej przyszłości, brak ograniczeń klas, gigantyczne mapy i cross-play to tylko wybrane z wielu elementów, które czynią BF2042 jedną z najlepiej zapowiadających się strzelanek tego roku. Miłośnicy serii zdecydowanie powinni obserwować ten tytuł, bo może sporo namieszać na rynku FPS-ów.

Far Cry 6

Premiera 7 października 2021 roku

Far Cry powraca i znów zabierze nas do ciekawej miejscówki. Tym razem wkroczymy na ziemie fikcyjnej wyspy Yara i rzucimy rękawice rządzącemu na niej dyktatorowi. Brzmi znajomo? Owszem, ale Ubi przygotowało też parę większych nowości, które trafią do graczy wraz ze znajomymi motywami.

Jak na Far Cry przystało, szóstka zaoferuje nam wielki, różnorodny i wypełniony zawartością świat oraz charyzmatycznego antagonistę. Dodatkowo Ubi stawia na bardziej szaloną wizję walki o wolność i będzie nam dane skorzystać z naprawdę przedziwnych broni. Czego chcieć więcej?

Dying Light 2

Premiera 7 grudnia 2021 roku

Jeśli nie pasuje Wam klimat futurystycznego konfliktu i walk partyzanckich, to co powiecie na postapokalipsę? Techland długo milczał, ale teraz prezentuje nam Dying Light 2 w pełnej krasie. Nowe pokazy zwiastują ogromny hit i fani ostatniej gry słynnego studia mogą już zacierać ręce.

To kontynuacja z prawdziwego zdarzenia. Wszystkie elementy z poprzedniego hitu wrocławskiego zespołu doczekały się rozbudowy. Co więcej, wprowadzono całą masę nowości, na przykład w postaci świeżych odmian zarażonych oraz położenia większego nacisku na wybory moralne. To rzecz jasna tylko niektóre z nadchodzących nowinek. Pozostaje czekać na kolejne prezentacje gry i dość nieodległy debiut.

Deathloop

Premiera 14 września 2021 roku

To jeden z bardziej niepozornych tytułów w tym zestawieniu. Deathloop wygląda jak „kolejna strzelanka”, ale na pewno nią nie jest. Twórcy takich hitów jak Dishonored i Prey ponownie chcą pokazać, że są jednymi z najbardziej utalentowanych deweloperów w branży. Jeśli w przypadku jakiegoś studia można być o to spokojnym, to właśnie u Arkane.

W Deathloop każda śmierć ma znacznie i zdecydowanie nie jest to sztampowy FPS. Nasze cele wyeliminujemy na całą masę różnych sposobów, a w realizacji zadań będzie przeszkadzać nam pewna zabójcza łowczyni nagród. Zapowiada się wyśmienicie i kto wie, może Arkane przebije samo siebie?

King’s Bounty II

Premiera 21 sierpnia 2021 roku

Lubicie erpegi i strategie? Jeśli tak, King’s Bounty II jest dla Was. Spokojna eksploracja krain przeplata się tu z taktyczną walką, a do tej ciekawej mieszanki dochodzą elementy RPG. To potrójnie wciągająca kombinacja, która może sprawić, że zarwiecie niejeden wieczór.

Zdecydowanie powinniście mieć ten tytuł na oku, a jeśli jesteście fanami marki, chyba nie trzeba Wam mówić, czego należy się spodziewać. King’s Bounty zasłużyło na swoją sławę, a najnowsza odsłona zdaje się stawiać poprzeczkę jeszcze wyżej.

Total War: Warhammer III

Wkrótce poznamy datę premiery

Na ten tytuł czekałem od bardzo dawna i mówię to nie tylko jako ogromny miłośnik Total War, ale też fan papierowego RPG w świecie Warhammer Fantasy. Total War: Warhammer III zwieńczy ambitną trylogię Creative Assembly i oczekiwania wobec tej produkcji są spore. Jak już kończyć z jakąś marką, to oczywiście z przytupem. A braku rozmachu twórcom serii Total War nie można zarzucić.

Wszystko wskazuje na to, że deweloperzy wzięli sobie do serca uwagi i prośby graczy. Do produkcji zawitają wyczekiwane rasy, a dodatkowo obecna w grze mapa kampanii powiększy się o kilka istotnych dla uniwersum regionów. Już nie mogę się doczekać ponownego złapania „syndromu jeszcze jednej tury”.

Humankind

Premiera 17 sierpnia 2021 roku

A skoro już przy „chorobie” fanów strategii jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć tu o Humankind. Tytuł ten ma niejako rywalizować z serią Civilization, choć patrzyłbym na to z przymrużeniem oka. Różnic nie brakuje, a tą największą jest to, że w Humankind nasza nacja ewoluuje i na przestrzeni lat może stać się prawdziwą mieszanką kultur.

W grze pokierujemy wybranym krajem i napiszemy historię na nowo. Uprzedzając pytania – znalazło się też miejsce dla polskiej kultury. Co więcej, na nasz rodzimy rynek trafi nawet wersja pudełkowa z dedykowaną Polsce okładką. Mała rzecz, a cieszy.

Elden Ring

Premiera 21 stycznia 2022 roku

Wstawaj graczu, mamy bossów do ubicia! From Software znów szykuje piekielnie wymagającą grę, której historię pomagał pisać nie kto inny, jak sam autor Pieśni Lodu i Ognia, George R. R. Martin. Lepiej nie przywiązujcie się więc do bohaterów z Elden Ring.

Jeśli lubicie gry souls-like, doskonale wiecie czego się spodziewać. From Software nie zawiodło swoich wiernych fanów przy okazji ostatnich produkcji i wątpię, aby tym razem miało być inaczej. Elden Ring co prawda pokusi się o sporo nowości (o których przeczytacie tutaj), ale wciąż będzie tytułem souls-like. Będzie mrocznie, dziwacznie i nietrudno będzie się wciągnąć. Emocji nie zabraknie.

Back 4 Blood

Premiera 12 października 2021 roku

Na rynku nie brakuje klonów Left 4 Dead. Jeśli macie dość gier kopiujących hit Valve i szukacie godnego następcy tej produkcji, Back 4 Blood jest tworzone dla Was. Za grę odpowiadają między innymi właśnie twórcy wspomnianego cyklu, więc nie mamy tu do czynienia z dziełem ludzi nieobeznanych z oczekiwaniami graczy.

Deweloperzy zadbali o wszystko to, co zadecydowało o sukcesie duchowego oryginału. Charyzmatyczne postacie, hordy zombie i ogrom spluw ucieszą każdego fana walki z nieumarłymi. Gracze szukający czegoś do zabawy w kooperacji zdecydowanie powinni zainteresować się Back 4 Blood.

Lost Judgment

Premiera 21 września 2021 roku

Znacie gry studia Ryu Ga Gotoku? Jeśli nie, to wierzcie mi na słowo – sporo tracicie. Twórcy serii Yakuza to moim skromnym zdaniem niedocenieni (w Europie) geniusze, którzy mają pod sobą jeszcze jedną znaną markę, czyli właśnie Judgment.

Nadchodząca produkcja nazwana Lost Judgment ponownie wrzuca graczy w buty Takayukiego Yagami. W grze ruszymy tropem przestępców, a w międzyczasie dane nam będzie eksplorować przepiękną ulice dzielnicy Kamurocho i angażować się w dziesiątki aktywności pobocznych. Do tego dochodzi szybki, efektowny i niekiedy wymagający system walki oraz – patrząc na poprzednie gry Ryu Ga Gotoku – intrygująca i pełna zwrotów akcji historia. Wbrew pozorom, gier, które tak zgrabnie mieszają te elementy nie ma zbyt wielu.

Tekst powstał we współpracy z Media Expert.