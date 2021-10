Postać z GTA The Trilogy The Definitive Edition wyśmiewana przez graczy. „Tommy Spaghetti

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Część graczy zauważyła, że postura głównego bohatera Vice City wchodzącego w skład GTA The Trilogy The Definitive Edition delikatnie się zmieniła. Mimo to, zarzucane są Tommy’emu dodatkowe kilogramy, często w dość wulgarny sposób.

Choć od piątkowej premiery trailera GTA The Trilogy The Definitive Edition minęło już kilka dni, temat składanki starszych części Grand Theft Auto nie cichnie, szczególnie na Reddicie. Jednym z najbardziej komentowanych wątków jest ten… poświęcony różnicom w modelu Tommy’ego.

Tommy Thiccetti – pisze Lolcat1945

Rockstar stworzył go grubym, więc w końcu może unosić się na wodzie. – pisze Izqandar_Gaming

Tommy Spaghetti – pisze rrrhynooo

Szkoda, że schrzanili Tommy’ego, bo Vice City jest tym, czym jestem najbardziej podekscytowany. – pisze Batman2050

Przykładów jest znacznie więcej, a znalazłoby się jeszcze kilka znacznie gorszych. Kolejny raz krytykowana jest tusza bohatera, która jest decyzją twórców danej produkcji. Z podobną sytuacją spotkała się Aloy z Horizon Forbidden West, która rzeczywiście różni się z wyglądu od wersji z Zero Dawn. Faktem jest jednak to, że nieco inny wizerunek protagonistki jest zgodny z założeniami świata gry, a wielu graczy po prostu spodziewało się „kolejnej Pokahontaz”.

Nie widzę nic złego w nieco innym wydaniu Tommy’ego, a wręcz uważam, że to dobrze pokazywać postacie w grach nieco bardziej realnymi. Nie powinniśmy ukrywać tego, co jest po prostu widoczne, gdy wyjdzie się z własnego mieszkania, a Vercetii w omawianej formie wcale od takich realiów nie odbiega.