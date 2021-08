Gracz ukończył TLoU w trybie Grounded w 2 godziny i 50 minut. Nowy rekord! [WIDEO]

Speedrunner Anthony Caliber przeszedł The Last of Us w najtrudniejszym z trybów w 2 godziny, 49 minut i 9 sekund, ustanawiając nowy rekord w kategorii Grounded/Glitchless.

Średni czas, jaki jest potrzebny do ukończenia pierwszej odsłony genialnej serii od Naughty Dog, wynosi około 15 godzin. Przeznaczony dla weteranów i cyborgów tryb Grounded może zająć jeszcze więcej czasu. Jednak nie ma wyzwania, któremu nie mógłby sprostać speedrunner.

W czwartek padł nowy rekord w przechodzeniu TLoU Grounded na czas bez wykorzystania błędów w grze. Należy on do Amerykanina o pseudonimie Anthony Caliber i wynosi dokładnie 2 godziny, 49 minut i 9 sekund.

Gracz transmitował błyskawiczne przechodzenie tytułu na żywo. W internecie jest dostępny filmik dokumentujący wyczyn. Publikujemy go poniżej. Zachwytom subskrybentów kanału Anthony’ego pod nagraniem na YouTube nie ma końca. Wszyscy są zgodni co do tego, że granie w TLoU na najbardziej karkołomnym poziomie trudności na czas to szaleństwo. Ale speedrunner jest znany w środowisku i każdy wie, na co go stać.

Swoim aktualnym wynikiem Anthony Caliber poprawił o 17 sekund dotychczasowy rekord świata w kategorii, który należy do niego samego. Miesiąc temu Amerykanin wylądował bowiem na szczycie tabel speedrunningowych z rezultatem 2 godziny, 49 minut i 26 sekund.