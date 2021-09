Porzućcie wszelką nadzieję wszyscy, którzy czekacie na Titanfall 3. Przynajmniej na razie

Od jakiegoś czasu wiemy, że Titanfall 3 raczej nie jest blisko. Respawn szykuje nową markę, choć gracze spekulują, że i tak tworzy po cichu nową produkcję z mechami.

Teraz możemy być pewni, że nic nie powstaje. Nawet po cichu i za kulisami Respawn. Community Coordinator studia, Jason Garza, potwierdził w trakcie transmisji na żywo, że trzeci Titanfall na pewno nie jest w produkcji. Co ciekawe, słowa Garzy były dość dosadne, żeby nie powiedzieć, że niegrzeczne. Zupełnie tak, jakby niespecjalnie obchodziło go to, że na kontynuację serii czeka wielu graczy.

(W odniesieniu do serii Titanfall – red. ) Nic tu nie ma. Tak, to gra z dużą ilością mechów. To stara gra, z czasów, gdy Xbox One pojawił się po raz pierwszy. Nie róbcie sobie nadziei. Mówiłem to już wcześniej, po prostu nie mamy nic w planach. (…). Robimy zbyt wiele innych gier w tej chwili. – powiedział Jason Garza w trakcie transmisji

Cytat dzięki PC Gamer

Respawn Entertainment dość szybko naprostowało słowa Garzy. Deweloperzy przypomnieli, że Titanfall jest bardzo ważnym rozdziałem w historii studia i kto wie, może w przyszłości otrzymamy upragniony sequel.

W przeciwieństwie do tego, co niektórzy donoszą, Titanfall jest rdzeniem naszego DNA.

Kto wie, co przyniesie przyszłość… – informuje Respawn Entertainment na Twitterze

Póki co nie nastawiałbym się jednak na szybką zapowiedź Titanfall 3. Respawn przygotowuje teraz kilka projektów i ma co robić na kolejne wiele, wiele miesięcy.