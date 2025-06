Jeden z najlepszych FPS-ów ostatniej dekady tańszy od kebaba

Genialny FPS od EA za grosze. Titanfall 2 tańszy niż kebab! Gra kosztuje tylko 9,90 zł, a to jeden z najlepszych shooterów ostatniej dekady.

Jeśli jeszcze nie grałeś w Titanfall 2, to właśnie masz świetną okazję, żeby nadrobić zaległości. Ten fenomenalny FPS od Respawn Entertainment kupisz teraz za jedyne 9,90 zł na Instant Gaming. I to w wersji na PC z aktywacją w EA App. Dla porównania na Steam nadal trzeba wyłożyć aż 119,90 zł.

Fantastyczny FPS za grosze, promocja na Titanfall 2

Titanfall 2 to jedna z tych gier, o których mówi się, że „nie zasłużyły na porażkę sprzedażową”. Kampania singleplayer to absolutna perełka. Świetnie napisany Jack Cooper, kapitalnie poprowadzona relacja z BT-7274 i fabuła, która nie bierze jeńców. Wciąga od pierwszych minut i trzyma do samego końca, fundując po drodze kilka naprawdę oryginalnych mechanik i zwrotów akcji.

Ale to dopiero połowa zabawy, bo multiplayer w Titanfall 2, wbrew pozorom, nadal żyje. Społeczność utrzymuje serwery przy życiu, a szybka, dynamiczna walka z wykorzystaniem Tytanów, biegów po ścianach, grapplingu czy podwójnych skoków nadal daje mnóstwo satysfakcji. To miks klasycznego shootera z mechowym szaleństwem w najlepszym wydaniu.

Gra oferuje dwie główne formy rozgrywki: wciągającą kampanię fabularną oraz rozbudowany tryb wieloosobowy z wieloma rodzajami starć. Niezależnie od tego, czy wolisz taktyczne podejście, czy szaloną akcję, znajdziesz coś dla siebie. A takie bajery jak pulse blade, holo-pilot czy grapnel tylko podkręcają tempo i pozwalają grać na własnych zasadach.

