Titanfall 2 za darmo przez weekend

Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na to, jak spędzić majówkę, z pomocą przychodzi Respawn Entertainment, oferując darmowy weekend z Titanfall 2.

Strzelanina jest dostępna na Steamie przez kolejne dwa dni. Grać możemy zarówno w kampanii fabularnej, jak i w trybie multiplayer. Aby przetestować Titanfall 2, należy – tak jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach – wejść na stronę produkcji na platformie Valve i kliknąć zielony przycisk Zagraj. FPS będzie dostępny tylko do końca długiego weekendu, a konkretnie do 3 maja do godziny 19:00.

Titanfall 2 to wydany w 2016 sequel sieciowej strzelaniny z widokiem pierwszoosobowym. W odróżnieniu od pierwszej części kontynuacja oferuje kampanię fabularną. Gracz wciela się w postać strzelca i członka ruchu oporu Jacka Coopera, który marzy o roli Pilota. Wiąże się to z objęciem dowództwa nad robotem bojowym – tytułowym tytanem. W wyniku zbiegu okoliczności bohater przejmuje kontrolę nad takowym i przystępuje do walki z wrogiem na planecie Tyfon.

FPS zyskał ogólne uznanie wśród krytyków. Średnia ocen Titanfall 2 w serwisie Metacritic.com wyniosła 86 procent (na podstawie 30 recenzji). Natomiast gracze wystawili tytułowi 8,4 (na podstawie 1202 ocen). Noty sugerują, iż jest to całkiem niezła propozycja na weekend.

Titanfall 2 i nie tylko, czyli inne darmoszki

Przy okazji warto nadmienić, że także i polska platforma GOG.com oferuje na majówkę prezent. Jest nim zręcznościówka Tonight We Riot, którą znajdziecie pod tym adresem. W tytule stajemy na czele grupy robotników i wszczynamy rebelię przeciwko kapitalistom. Oczywiście w przypadku propozycji GOG-a grę zgarniecie na stałe, a nie tylko na weekend – ale trzeba się spieszyć, bo oferta jest aktualna jeszcze tylko przez dobę.

Nie sposób nie wspomnieć też o cotygodniowej ofercie Epic Games Store. Tym razem autorzy Fortnite’a proponują nam dodatki do darmowego RPG-a Idle Champions of the Forgotten Realms o łącznej wartości 100 dolarów. Szczegóły i potrzebny link znajdziecie, klikając w ten link.

