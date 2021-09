Symulator Złodzieja wielkim hitem. Gra doczeka się darmowych i płatnych DLC

Thief Simulator okazał się wielkim hitem PlayWay. Producent poinformował, że to nie koniec wsparcia dla gry. Nadchodzą darmowe aktualizacje i płatne DLC.

Thief Simulator jest jedną z tych gier, które na pierwszy rzut oka wydają się głupie, ale gdy już zaznajomimy się z zasadami, okazują się całkiem zmyślnymi produkcjami. Zresztą, kogo nie kręci złodziejski fach?

Console Labs poinformowało w niedawnym komunikacie, że ich Thief Simulator doczeka się darmowych ulepszeń. Te mają zadebiutować jeszcze w tym roku zarówno na PC, jak i PS4, XONE i Switcha.

Patch do Thief Simulator pojawi się jeszcze w tym roku, przynosząc kolejne usprawnienia, gdzie najważniejszym z nich jest poprawa grafiki. Jednak ta aktualizacja nie skupi się tylko aspektach wizualnych oraz stabilności. Do gry dodana zostanie nowa mapa i misje, a to wszystko w darmowej aktualizacji.

Marcin Wesołowski, prezes Console Labs