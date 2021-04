Pakujcie wytrychy i szykujcie łomy. Nadchodzi Thief Simulator 2

Zapowiedziano Thief Simulator 2. Polski symulator złodziejaszka zadebiutuje już wkrótce, a wydawca podzielił się szczegółami.

Na rynku istnieje wiele lepszych i gorszych symulatorów. Niektóre zahaczają o abstrakcje, a inne (pomimo skromnego budżetu) zaskakują grywalnością. Do tej drugiej grupy można śmiało zaliczyć polskie Thief Simulator, które może i nie zachwycało oprawą, ale zaskarbiło sobie sympatię graczy.

Jeśli graliście w ten tytuł, możecie już szykować się na kontynuację. Wydawca, Ultimate Games, potwierdza, że powstaje sequel udanego symulatora.

Nowa odsłona będzie większa, lepsza, ładniejsza i jeszcze bardziej emocjonująca. Z bardzo dużą uwagą podchodzimy do głosów społeczności zebranej wokół gry. Przygotowujemy też wiele niespodzianek, które powinny pozytywnie zaskoczyć graczy lubiących poprzednią część. W efekcie Thief Simulator 2 zaoferuje wszystko to, co podobało się graczom i wiele więcej.

– zapowiedział Rafał Jelonek, COO Ultimate Games S.A.