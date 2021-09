Co stanie się z Simem, jeśli piorun uderzy w niego dwa razy? 15 rzeczy, których nie wiedzieliście o The Sims 4

Kilka lat po premierze The Sims 4 wciąż skrywa przed graczami tajemnice. Oto parę ciekawych faktów na temat gry, o których mogliście nie mieć pojęcia.

Autor kanału KOSmo na YouTube przygotował ciekawy filmik, w którym omawia 15 szczegółów dotyczących tytułu od Maxis z 2016. Materiał pokazuje między innymi, jak szybko pogłębić relację pomiędzy dwójką bohaterów, dlaczego warto karmić Sima owocami śmieciowej rośliny i co dzieje się z postacią, gdy dwukrotnie uderzy w nią piorun.

Zapewne największy fan Simsów nie zna tych wszystkich niuansów – nie mówiąc już o „niedzielnych” graczach. Sprawdźcie sami, czy wiecie wszystko na temat czwartej odsłony serii.

Przy okazji warto nadmienić, że według nieoficjalnych informacji Maxis pracuje aktualnie nad nową symulacją. Nie będzie to kontynuacja serii The Sims – a przynajmniej na razie nie. Zamiast tego deweloperzy mają podobno w planach prace nad produkcją Lost Astral, której akcja będzie rozgrywać się w kosmosie. Brzmi to ciekawie i tajemniczo, jednak studio na razie milczy na temat projektu. Jeśli pojawią się jakieś konkrety, na pewno o tym poinformujemy.