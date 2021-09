Nowa gra twórców The Sims to podobno kosmiczna symulacja. Szczegóły Lost Astral w przecieku

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy serii The Sims rzekomo szykują zupełnie nową grę. W sieci pojawił się przeciek ujawniający informacje na temat tajemniczego, kosmicznego projektu Lost Astral.

Informacją o świeżej marce podzielił się serwis SimsCommunity w odpowiedzi na niedawny przeciek gry Lost Astral za pośrednictwem serwerów firmy NVIDIA. SimsCommunity miało zdobyć informacje o rzeczonym projekcie dzięki źródłom powiązanym z Maxis.

Lost Astral to rzekomo kolejna symulacja od mistrzów gatunku. Tytuł powstaje na PC oraz konsole i jest zupełnie nową marką Maxis. Gra ma powstawać lub być tylko prototypowana na silniku Unreal Engine 4 – możliwe że później przeskoczy na UE5 lub zupełnie inną technologię. Maxis ma rozwijać Lost Astral na równi z nową odsłoną serii The Sims. Nad świeżą marką ma pracować zespół z Austin.

W tytule mamy znaleźć coś nazwanego „super abilities”. Dodatkowo pojawią się w nim specjalne wydarzenia, w których gracze zmierzą się wspólnie z „otoczeniem”, czyli najpewniej sterowanymi przez komputer przeciwnikami.

Załączony na górze artykułu obrazek ma pochodzić z menu gry. Wskazuje on, że Maxis pokusiło się o kosmiczny setting. Łączy się to również z ujawnionym przez firmę NVIDIA tytułem.

Choć doniesienia brzmią prawdopodobnie, podchodźcie do nich z dystansem. Nie wiemy, czy wyciekłe do sieci wieści są prawdziwe i warto wstrzymać się z osądem do ewentualnych, oficjalnych ogłoszeń.