Nowe amerykańskie The Office powstaje. Pierwsze nazwiska w obsadzie

Nowe The Office w wersji amerykańskiej faktycznie powstaje. Zagraniczne media donoszą nawet o pierwszych dwóch gwiazdach, które zobaczymy w serialu.

Pomysł tak samo karkołomny, jak i odważny. Nie wiemy, czy to się uda, skoro amerykańskie The Office uchodzi za jeden z najważniejszych i najlepszych seriali komediowych w historii.

The Office od nowa

Jak informuje The Hollywood Reporter, powołując się na swoje zaufane źródła, Universal Television naprawdę wskrzesza jeden ze swoich największych seriali. Za kolejną wersję produkcji odpowiadać ma również Greg Daniels (twórca pierwszej amerykańskiej adaptacji formatu), a tym razem dołącza do niego Michael Koman. Co ciekawe, serial ma nie być ani rebootem, ani remake’iem, a opowiadać kompletnie nową historię, nowego biura.

Zdaniem redakcji portalu, w dwóch rolach obsadzono już parę: Sabrinę Impacciatore (Biały Lotos, 7 kobiet i tajemnica) i Domhnalla Gleesona (Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Ex Machina). Mają zagrać pracowników, ale nic więcej o ich postaciach czy potencjalnej fabule nie wiemy. Nie wiemy również, w jakiej branży miałoby poruszać się tytułowe biuro.

Obecnie nie wiadomo także, na jaką platformę czy stację telewizyjną może trafić kolejna iteracja kultowego dzieła. Wcześniejszy serial w USA dostępny jest na platformie Peacock, która odkupiła prawa od Netfliksa. Co ciekawe, w Polsce oryginalny serial obejrzymy na aż trzech streamingach; w bibliotece posiada go Netflix, SkyShowtime i Amazon Prime Video.

Źródło: The Hollywood Reporter