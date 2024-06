Sorry GTA VI, teraz najbardziej czekam na tę grę. To duchowy spadkobierca Dark Messiah of Might and Magic

“Hype is real” – mawiali moi przyjaciele, którzy zdążyli przecenić możliwości wielu deweloperów jeszcze przed premierą ich gry. Dołączam tym samym do nich, bo The Nightscarred: Forgotten Gods zapowiada się po prostu bosko.

Tyle lat minęło, a ja nadal raz na jakiś usiądę przy starym dobrym Dark Messiah of Might and Magic. Być może już nie będę musiał, bo pustkę po tak wspaniale wspominanej produkcji wypełni nowo zapowiedziana gra RPG.

The Nightscarred: Forgotten Gods zapowiada się po prostu bosko

Pamiętacie jeszcze opartego na fizyce hack’n’slasha od Arkane, czyli Dark Messiah od Might and Magic? Jasne, gra nie była perfekcyjna, ale Arkane od zawsze dawało radę kreować po prostu perfekcyjny gameplay. Może fabularnie szału nie było, ale w zamian dostawaliśmy absolutnie genialne połączenie fizyki, siekania się mieczami, skradania i rzucania czarów. Takich gier już się nie robi…

A jednak się robi! Tureckie studio Shadowfall Studios ogłosiło właśnie The Nightscarred: Forgotten Gods, czyli nową grę akcji z elementami RPG opartą na silniku Unreal Engine 5. Deweloperzy przedstawili pierwszą zapowiedź produkcji, z której wywnioskować możemy przede wszystkim to, że Dark Messiah jest w tym silne. Jasne, tu i ówdzie widać mały budżet, a grafika, choć ogółem stoi na wysokim poziomie, niedomaga w paru aspektach. Mimo wszystko, to dopiero wczesna zapowiedź, więc można być dobrej myśli.

Gracze wcielą się w córkę Erlika, boga śmierci. Ruszą na wyprawę, aby zaprowadzić porządek w zdominowanej przez zło krainie. Rozgrywka mocno kojarzy się z hiciorem Arkane. Mamy tu oparty na fizyce model walki z możliwością skradania się i rzucania czarów. Te będziemy tworzyć własnoręcznie, opierając się na znajdowanych w świecie runach. Poza tym wszystko to osadzone w fantastycznym świecie inspirowanym turecką mitologią.

Na razie nie znamy daty premiery gry, ale zaprezentowane materiały wyglądają całkiem nieźle. Czy to oznacza, że czekam na to bardziej niż na GTA VI? W zasadzie tak, bo z serią od Rockstara nigdy nie było mi szczególnie po drodze (choć Red Dead Redemption 2 zmieniło moje podejście do kolejnych premier). Nie będę ukrywał, że na nowe GTA i tak czekam jak zły, ale jestem pewien, że Rockstar “dowiezie”. W przypadku nieznanego studia z takimi ambicjami jak The Nightscarred może być różnie, więc jestem po prostu niezwykle ciekaw, co to wyjdzie.

