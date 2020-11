The Medium – poznaliśmy długość gry

Do premiery The Medium pozostało niewiele ponad dwa miesiące. Ostatnio producent gry wyjawił parę świeżych informacji na jej temat. Wiemy między innymi, że ukończenie polskiego horroru zajmie nam 8-10 godzin.

W rozmowie z serwisem GamingBolt Jacek Zięba z Bloober Team powiedział, że dotarcie do końca The Medium zabierze graczom do 10 godzin. Można powiedzieć, że jak na singlowy horror to jest to w sam raz – nie za długo, ale też nie jakoś straszliwie krótko.

The Medium ma być największym do tej pory projektem krakowskiego studia. W tytule wcielimy się w postać o imieniu Marianne, która żyje na pograniczu dwóch światów: realnego i duchowego. Będziemy rozwiązywać zagadki, eksplorując te dwie rzeczywistości.

Co ciekawe, jak zapowiedział Jacek Zięba, 2/3 czasu rozgrywki spędzimy w jednym z wymiarów – albo realnym, albo duchowym; w pozostałej 1/3 będziemy eksplorować obydwa wymiary jednocześnie.

Premiera The Medium planowana była na grudzień, ale na początku listopada debiut tytułu przełożono; zgodnie z aktualnymi danymi, w polską produkcję zagramy 28 stycznia. Horror trafi zarówno na PC, jak i Xboksa Series X.

Jeśli planujecie zakup The Medium w wersji blaszakowej i jesteście ciekawi, czy wasz komputer nie wymięknie, zajrzyjcie pod ten adres – podawaliśmy tu minimalne, średnie i zalecane wymagania sprzętowe gry.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.