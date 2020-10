The Mandalorian 2 na nowym zwiastunie

Entuzjaści Gwiezdnych Wojen mogą zobaczyć co czeka ich w serialu The Mandalorian 2.

Duet składający się z Din Djarina i Baby Yody, podbił serca widzów na całym świecie. Fabuła koncentrować się ma na poszukiwaniu domu dla zielonoskórego przyjaciela Mandalorianina. Plotki głoszą także, że na ekranach pojawi się słynny Boba Fett.

Serial zdobył aż pięć nagród Emmy, m.in. za stworzenie spektakularnych efektów specjalnych oraz scenografię. Jak widać produkcja została ciepło przyjęta zarówno przez widzów jak i krytyków.

Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z serialem, to informujemy, że The Mandalorian jest serialem telewizyjnym, który zaklasyfikować możemy do gatunku space opera. Akcja rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach, jakie zostały przedstawione w filmie Powrót Jedi. Scenariusz toczy się wokół przygód łowcy nagród, którego losy splatają się z dzieckiem przynależącym do tego samego gatunku co słynny Yoda.

Premierowy odcinek serialu, będzie można obejrzeć 30 października na platformie Disney+. Niestety jak wiecie usługa jest obecnie niedostępna w Polsce. Widzowie posiłkują się więc nieoficjalnymi źródłami, by obejrzeć The Mandalorian.

