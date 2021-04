Fan pokazał możliwości PS5, których moglibyśmy doświadczyć w The Last of Us 2. Z pomocą trików technologicznych osiągnięto efekt końcowy, który robi ogromne wrażenie!

Popularny kanał ElAnalistaDeBits opublikował materiał prezentujący ostatnie dzieło Naughty Dog w rozdzielczości 4k i w 60 klatkach na sekundę. Różnicę zauważymy od razu. By zobaczyć ten fenomenalny efekt, należy uruchomić materiał, wybierając 2160p60.

Wniosek nasuwa się od razu. The Last Of Us 2 nigdy nie wyglądało tak dobrze. Porównanie wersji z PS4 Pro z symulowanym nagraniem z PS5 sprawia, że od razu mam ochotę zaopatrzyć się w nową konsolę.

Kluczowe jest to, że PS4 Pro w tym tytule jest w stanie nam zaoferować tylko 1440p przy 30 klatkach na sekundę. Zatrzymajmy się jednak na moment i skupmy się na tym, jak osiągnięto ten ekstremalny wynik.

Niestety nagranie nie pochodzi z The Last of Us 2 na PS5

Warto zaznaczyć, że twórca nie przedstawia na powyższym nagraniu porównania ze zmodyfikowaną wersją gry. 60 FPS i rozdzielczość 4k były możliwe dzięki specjalnym technologiom użytym przy montażu całości w programie do edytowania wideo.

Autor filmiku zastosował odpowiednio tak zwany upscalling, czyli przy pomocy zewnętrznego oprogramowania rozciągnął każdą klatkę. Następnie wszystkie potraktował skryptami wygładzającymi krawędzie. Cały proces wraz z późniejszym montażem miał potrwać aż 30 godzin.

Jakość z filmu jest już dzisiaj możliwa!

Całe szczęście, że już teraz są łatwiejsze rozwiązania, by osiągnąć wyżej pokazane wodotryski graficzne w grach. Takie możliwości daje między innymi Nvidia w swoich podzespołach z serii RTX. DLSS, bo o tej technologii mowa, potrafi zwiększyć w grach ilość generowanych klatek nawet o 100%. Nie wchodząc w szczegóły, dzięki temu komputer „domyśla się” w szybki i wydajny sposób wyglądu grafiki w wyższej rozdzielczości, generując wcześniej zdecydowanie mniejszy obraz.

Kiedy ujrzymy The Last of Us 2 na PS5 w jakości z filmu

Na chwilę obecną nie usłyszeliśmy jeszcze o oficjalnych planach doprowadzenia wersji na najnowsze PlayStation do poziomu prezentowanego na omawianym filmie. Deweloperzy odpowiedzialni za grę w tej chwili pracują nad odświeżeniem pierwszej części oraz dodaniem do dwójki trybu multiplayer.

Nie zdziwiłbym się jednak, gdybyśmy w najbliższej przyszłości usłyszeli o takich planach Naughty Dog. Obecnie deweloper nie tworzy żadnej gry od zera, co mogłoby się przełożyć na rozpoczęcie kolejnego projektu. Wprowadzenie takich poprawek do gry na pewno przyczyniłoby się do zwiększenia sprzedaży samej gry oraz konsoli PlayStation 5.

Michał Wieczorek