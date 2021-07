Fan The Last of Us 2 próbuje zastrzelić PlayStation 3 w grze [WIDEO]

Jeden z sympatyków The Last of Us 2 zaobserwował ciekawą właściwość PlayStation 3 w produkcji od Naughty Dog. Okazuje się, że konsole są niezniszczalne.

Od premiery The Last of Us 2 minął już ponad rok. Jednak gracze wciąż odkrywają przygodę na nowo, chwaląc się kolejnymi ciekawostkami wygrzebanymi w zakamarkach wirtualnego świata. Na przykład użytkownik forum Reddit o pseudonimie Affe_Boy__ udowadnia, że konsole PS3 w grze są nie do zdarcia.

Internauta podzielił się ze społecznością Reddita filmikiem, w którym strzela w konsolę. I o ile stół i ściana ulegają zniszczeniu, o tyle sprzęt Sony pozostaje niedraśnięty. Co ciekawe, także i w pada nie da się strzelić. To bardzo interesujące, aczkolwiek i dość dziwne, że komuś w ogóle przyszło do głowy brać na cel konsolę.

The Last of Us Part II trafiło (?) do graczy 19 czerwca 2020. Pod koniec maja informowaliśmy o darmowej aktualizacji gry na PS5. Jeśli macie current-gena i nie graliście – bądź graliście, ale na PS4 – w drugą część serii od Naughty Dog, to teraz macie pretekst, by wskoczyć do TLoU2. I strzelać do zainfekowanych w świecie gry – a nie na przykład do swojego PS5, bo one nie są już takie wytrzymałe jak PlayStation 3.