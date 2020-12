The Last of Us 2 dostało nowy zwiastun… z masą spoilerów

The Last of Us 2 otrzymało popremierowy zwiastun, który zdradza wiele zwrotów akcji w grze. Jeśli nie graliście, to lepiej go nie oglądajcie.

Premiera The Last of Us Part II była dla mnie ogromnym wydarzeniem i bardzo czekałem na tę produkcję. Niestety, mój znajomy myśląc, że skończyłem grę, delikatnie zasugerował mi to, co wydarzy się w zakończeniu.

Jestem więc sobie w stanie wyobrazić to, co poczują osoby, które nie zagrały jeszcze w TLOU2 i zobaczą poniższy, popremierowy zwiastun. Jeśli jeszcze nie graliście i zamierzacie to zrobić, to pod żadnym pozorem go nie oglądajcie. Materiał zdradza kilka istotnych zwrotów akcji i wątków, które poznajemy dopiero w późniejszych etapach rozgrywki.

Jeśli jednak macie już tę przygodę za sobą i chcecie przypomnieć sobie postać Abby, to śmiało – to kawał naprawdę porządnego trailera, który przypadnie do gustu fanom uniwersum. Po stosunku ocen negatywnych do pozytywnych widać przy okazji, że hejt na kontrowersyjną Abby nieco już zmalał.

Mimo wszystko nie do końca rozumiem, po co Sony wypuściło taki zwiastun tym bardziej, że nie został on opatrzony żadnym ostrzeżeniem przed spoilerami. Wydawca najpewniej przygotowuje graczy na ogłoszenie trybu multiplayer do The Last of Us 2, choć moim zdaniem mógł zrobić to w nieco inny, bardziej subtelny sposób niż spojlerując nieświadomym graczom połowę fabuły gry.

