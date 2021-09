Oto 10 detali z The Last of Us 2, które zdradzają dalszy przebieg fabuły

Youtuber Speclizer podzielił się z internetem ciekawym wideo, w którym pokazuje 10 zapowiedzi przyszłych wydarzeń w grze.

Foreshadower to element w literaturze, filmie lub grze zwiastujący zdarzenia, które niebawem nastąpią. Okazuje się, że w The Last of Us 2 jest pełno takich zapowiedzi. Właściciel kanału Speclizer na YouTube zebrał te najciekawsze, prezentując je w formie filmiku.

Bystre oko youtubera wypatrzyło foreshadowing m.in. na okładce książki, w eksponacie w muzeum i w komiksie. Jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z TLoU2 lub jesteście na razie na początkowym etapie fabuły, to lepiej nie oglądajcie filmiku, bo możecie natknąć się na delikatne spoilery.

Spora liczba takich elementów jak foreshadowing wskazuje na wysokie walory artystyczne produkcji. Ciekawe, ile jeszcze tajemnic skrywa przed nami świat i fabuła dzieła Naughty Dog.

The Last of Us 2 zadebiutowało w zeszłym roku. Wiele osób uznaje tytuł za najlepszego exclusive’a na PlayStation. Naughty Dog pracuje obecnie nad jakąś nową produkcją – niemniej wciąż nie znamy szczegółów na ten temat.