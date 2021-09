Naughty Dog szykuje kolejną grę. TLoU2 Director’s Cut, remake czy coś nowego?

W studiu Naughty Dog praca wre. Deweloperzy szykują motion capture do kolejnej produkcji. Pojawia się jednak pytanie: czym ona jest?

Senior Cinematic Animator studia, Marianne Hayden, podzieliła się fotką z sesji motion capture. Na planie znajduje się też Mark Musashi, którzy współpracował z ND przy okazji obu odsłon The Last of Us i nowszych części Uncharted.

Hayden ma na sobie koszulkę z TLoU2, choć nie mamy pewności, że powstający projekt ma związek z najnowszymi przygodami Ellie. Z drugiej strony, od jakiegoś czasu słyszymy plotki o możliwym The Last of Us Part II Director’s Cut. Nie zdziwiłbym się, gdyby Naughty Dog szykowało jakieś małe rozszerzenie przygody.

Możliwe również, że motion capture dotyczy mającego powstawać aktualnie remake’u pierwszego TLoU lub gry multiplayer Niegrzecznych Psów. Równie dobrze może chodzić o zupełnie inny projekt, ale według mnie te dwa ostatnie typy są najbardziej prawdopodobne.

Póki co musimy zaczekać na konkretne wieści od samego Naughty Dog. Plotki mówią, że PlayStation szykuje jeszcze jeden pokaz nowych gier w tym roku, więc kto wie, może to właśnie na nim poznamy kolejny projekt słynnego zespołu? Być może przekonamy się za parę miesięcy.