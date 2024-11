Zobacz zwiastun tegorocznego The Game Awards! Zapowiedź powoduje ciarki na plecach

Już niedługo, bo za niecały miesiąc odbędzie się gala The Game Awards. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo, które śmiało można opisać jako gamingowy odpowiednik Oskarów. Nie zabraknie emocji, znanych twarzy celebrytów i, co najważniejsze, najlepszych gier tego roku. Opublikowany trailer budzi spore emocje i nie zabrakło w nim polskich akcentów.

The Game Awards nadciąga. Zobacz zwiastun wydarzenia

Impreza The Game Awards to niezwykle istotne branżowe wydarzenie, na którym wręczone zostaną statuetki dla najlepszych gier mijającego roku. 2024 był pod względem premier mocny, a na rynek trafiły tak udane produkcje, jak choćby Black Myth: Wukong, Dragon’s Dogma 2 czy Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Jury na pewno ma w czym wybierać, ale na to dopiero przyjdzie czas.

Tymczasem rzućmy okiem, co przygotowali twórcy chcący zachęcić nas do śledzenia wydarzenia. Dotychczasowe edycje obfitowały w wulkany emocji, udziały postaci znanych z kin i przede wszystkim samych graczy i deweloperów. Trzeba przyznać, że dla miłośników interaktywnej rozrywki jest to niewątpliwie święto, podczas którego celebrowane są wybitne produkcje.

Zobaczcie sami, jaki zwiastun przygotowali organizatorzy:

To bez wątpienia cudowna podróż przez 10 lat istnienia tego wyróżnienia, które co roku gromadziło ogromne zainteresowanie graczy, jak i samych twórców gier. W klipie nie zabrakło miejsca na najważniejsze momenty, a wśród nich wyróżnić musimy oczywiście kultowe już “Jesteście zaje%*ści!”, które ze sceny rzucił Marcin Iwiński — było to podziękowanie dla każdej osoby, która przyczyniła się do sukcesu rodzimego RPG otrzymującego statuetkę dla najlepszej gry 2015 roku.

Jak będzie tym razem? Zanim przejdziemy do wręczania nagród, musimy oczywiście poznać nominowanych — i to we wszystkich kategoriach. Na to na szczęście nie będziemy musieli długo czekać. Jeszcze dziś o 17:30 rozpocznie się specjalny stream, na których ogłoszeni zostaną wszyscy nominowani. Kto jest waszym faworytem do głównej nagrody?

Źródło: YouTube