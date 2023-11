Oddajcie głos na najlepszą grę 2023 roku. Niektórzy twórcy chcą przekupić graczy

The Game Awards 2023 ruszyło z kategorią „Players Voice”, w której to gracze oddają głosy na najlepszą grę tego roku. Szkoda, że to nierówny pojedynek.

Zaprezentowane wcześniej nominacje do głównych nagród na The Game Awards 2023 zwiastują zawzięty pojedynek między tegorocznymi hitami. Nie wszystkie kategorie to jednak przede wszystkim głos specjalistów z panelu. Teraz TGA startuje z kategorią „Players Voice”, gdzie to Wy – gracze i fani – głosujecie na najlepsze gry. Warto wspomnieć, że mamy tu prawdziwy misz-masz pozycji, w tym tych, które ukazały się już wcześniej. Dlatego też można postrzegać tę kategorię w ramach „najpopularniejszych gier”, a niekoniecznie „najlepszych”.

The Game Awards 2023 – nominacje do kategorii Players Voice:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur’s Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man’s Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Głosowanie odbędzie się w trzech turach, z czego pierwsza trwa już teraz, a zakończy się 29 listopada o godzinie 03:00. Do tej pory możecie wybrać spośród wymienionych powyżej tytułów maksymalnie 10 gier. Zrobicie to w tym miejscu. Pamiętajcie, aby regularnie tam zaglądać i oddawać głosy w kolejnych turach. TGA chwali się, że to jedyna kategoria, w której to gracze mają 100% głosów.

Problem w tym, że głosowanie jest niejako „ustawiane”. Na liście znajdziemy bowiem największe tytuły mobilne i nie tylko, w postaci m.in. Genshin Impact. Twórcy (podobnie jak rok temu) oferują (akurat w innej kategorii, ale tutaj też się liczy) swoim graczom walutę premium w zamian za oddanie głosu. Niezbyt to fajna praktyka, więc wiecie, co robić – głosować na swoje ulubione tytuły!