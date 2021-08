The Elder Scrolls Online za darmo. Trzeba się jednak śpieszyć!

Twórcy The Elder Scrolls Online udostępniają grę za darmo przez 11 dni. Co warto wspomnieć, produkcja zawiera ulepszoną edycję z dodatkową zawartością.

Z okazji rozpoczęcia się jutro Quakeconu, deweloperzy The Elder Scrolls Online umożliwiają darmową zabawę w grze do 30 sierpnia. Warto nadmienić, że promocja dotyczy edycji rozszerzonej gry, czyli Tamriel Unlimited, dzięki czemu produkcja zawiera wszystkie dodatki, nowe zadania i lokacje. Każdy chętny może wypróbować grę na PC, XONE, XSX S|X, PS4, PS5 oraz Stadii (wymagane jest posiadanie Xbox Gold Live oraz Stadia Pro). Stąd możecie pobrać produkcję.

Warto wspomnieć, że użytkownicy grający na PlayStation 5 oraz Xbox Series S|X otrzymają również dostęp do ulepszonej wersji konsolowej. Pozwoli ona wybrać dwa tryby graficzne: wydajność lub rozdzielczość 4K. Poza tym wersja na nowe konsole poprawia grafikę oraz zwiększa zasięg widzenia obiektów. Dla posiadaczy najmocniejszych konsol ulepszona wersja jest obowiązkowa.

The Elder Scrolls Online to MMORPG, którego akcja rozgrywa się w uniwersum znanym z serii TES. W grze oprócz levelowania i wykonywania zadań, czeka na graczy tryb PvP, a także dungeony. Klasycznie do dyspozcji jest szereg klasa, ras, broni, uzbrojenia, umiejętności i magicznych mocy. Oczywiście grać można samemu albo w grupie ze znajomymi. W skrócie MMORPG pełną gębą.