Niespodzianka! Bethesda wydała nową grę z serii The Elder Scrolls, która zaskoczy fanów

Wydawać by się mogło, że więcej The Elder Scrolls dostaniemy tylko w ESO i nadchodzącej powoli „szóstce” . Nic bardziej mylnego.

Bethesda postanowiła zaskoczyć graczy, wydając nagle nowa mobilną grę osadzoną w uniwersum znanym choćby ze Skyrim. Ja wiem, że to nie do końca jest tym, na co liczyliście, ale… ej, to wciąż TES, nie? Nawet jeżeli w formie mobilki.

Nowe The Elder Scrolls nie jest tym, czego się spodziewaliście

The Elder Scrolls: Castles nagle ukazało się na urządzeniach z systemem Android i, jak na razie, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Nie mam żadnych informacji o debiucie produkcji w innych krajach, ale mam nadzieję, że szybko to się zmieni. Wszak mówimy o swoistym TES-owym Fallout Shelter, bo obie gry wydają się tak do siebie podobne. Jeżeli nie lubicie mobilnego Fallouta o budowaniu schronu, możecie się jednak rozejść. Ja akurat całkiem lubię, więc nawet jestem zaintrygowany.

Obecnie sprawa z grą jest dość skomplikowana. Tytuł nie tylko nie został w ogóle zapowiedziany ani pokazany, a nawet nie pojawia się po wyszukiwaniu go w Play Store. Jedyny sposób, aby się do niego dostać, to wejście na stronę Bethesdy w mobilnym sklepie z aplikacjami. Tam da się znaleźć tę pozycję, która akurat nie jest dostępna na razie dla polskich graczy. Wszystko to sugeruje, że być może debiut Castles jest pomyłką?

Cokolwiek by się nie działo, na Reddicie niektórym graczom udało się pobrać ten tytuł i w niego zagrać. W zasadzie to dosłownie to Fallout Shelter, ale w uniwersum The Elder Scrolls i to z zamkami. Nie zapowiada się tak źle, ale… kiedy w końcu my będziemy mogli zagrać sami?