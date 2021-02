The Division 2 z 60 FPS i 4K na PS5 i Xbox Series. Dziś aktualizacja i specjalny event

Dziś The Division 2 otrzyma aktualizację na PS5 i Xbox Series. Dodatkowo w grze rozpocznie się specjalne wydarzenie inspirowane serią Resident Evil.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wydarzeniu Resident Evil, które trafi do drugiej części The Divison. Chętni gracze będą mogli zdobyć kostiumy i przedmioty inspirowane kultowymi postaciami z uniwersum Capcomu i Ubisoft przygotował dodatkowo specjalny tryb Reanimated. Event potrwa do 15 lutego, więc jeśli chcecie zebrać wszystkie limitowane przedmioty musicie się pospieszyć.

Poniżej możecie obejrzeć krótki trailer wydarzenia Resident Evil.

Na tym jednak nowości w The Division 2 się nie kończą. Dziś gra otrzyma sporą aktualizację na PS5 i Xbox Series X oraz S, która pozwoli Wam grać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Ciekawe, czy gra faktycznie utrzyma zadowalającą płynność w wyższej rozdzielczości.

Co więcej, Ubisoft wprowadza sporo usprawnień do swojej produkcji. Deweloperzy znacznie zredukowali koszty optymalizacji ekwipunku i naprawili sporo błędów.

Pełną listę zmian w aktualizacji 12.1 znajdziecie w tym miejscu. Jest ich całkiem sporo i dobrze wiedzieć, że Ubi nadal rozwija swoje ciepło przyjęte MMO.

Nowości powinny być już dostępne w grze. Dajcie znać, czy jesteście zadowoleni ze zmian wprowadzonych przez Ubi do The Division 2.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.