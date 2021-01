The Divison 2 wkrótce wzbogaci się o wydarzenie inspirowane serią Resident Evil. Gracze będą mogli odblokować unikatową zawartość.

Drugie The Division stale cieszy się sporą popularnością. MMO od Ubisoftu niezmiennie przyciąga wielu graczy i wzbogaca się o nowe aktualizacja poszerzające zawartość tytułu.

Wczorajsze Resident Evil Showcase przyniosło sporo informacji o nadchodzącym Village, a Capcom zaczyna powoli świętować zbliżającą się premierę nowej odsłony cyklu i 25 rocznicę powstania serii.

Już 2 lutego wystartuje specjalne wydarzenie w The Division 2, w którym będziecie mogli odblokować specjalne nagrody nawiązujące do uniwersum Resident Evil. Będą wśród nich kostiumy dla Waszych bohaterów, bronie, skórki i więcej ciekawych prezentów.

Chętni gracze odblokują stroje inspirowane między innymi Jill Valentine, Chrisem Redfield, Rebbeccą Chambers i wieloma innymi członkami S. T. A. R.S. Dodatkowo każdy gracz, który zaloguje się do The Division 2 w trakcie trwania wydarzania, otrzyma strój Leona Kennedy’ego.

Trzeba przyznać, że to całkiem nietypowa współpraca. Chyba mało kto spodziewał się, że Capcom pokusi się o stworzenie wydarzenia w grze Ubisoft, choć fani The Division raczej nie mają powodów do narzekań. Dodatkowa treść jest zawsze miło widziana.

Wydarzenie potrwa do 15 lutego. Poniżej możecie obejrzeć jego krótki zwiastun. Więcej informacji o evencie powinno pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.