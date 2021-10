Survival The Day Before z datą premiery i nowym gameplayem

Studio Mytona poinformowało, że survival MMO The Day Before trafi do graczy 21 czerwca 2022. Przy okazji na kanale IGN.com na YouTube pojawił się nowy materiał z rozgrywką.

Produkcję zapowiedziano na początku roku, natomiast teraz poznaliśmy datę jej premiery. TDB ukaże się 21 czerwca 2022. Na razie wyląduje wyłącznie na PC, choć twórcy nie wykluczają stworzenia dodatkowych portów na konsole.

Informację o dacie premiery ubogacono świeżym gameplayem. Widzimy tu eksplorację, elementy walki i poruszanie się pojazdem. Twórcy ze studia Fntastic wspominali, że ich zamysłem jest stworzyć tytuł, który byłby połączeniem The Last of Us i The Division. Istotnie, widoczne jest tu podobieństwo do tych produkcji.

The Day Before to sandboksowa gra MMO. Trafimy do postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie niebezpieczna choroba przemieniła większość ludzi w krwiożercze zombie. Wcielimy się w jednego z ocalałych, którzy będą musieli zawalczyć o przetrwanie i przywrócić ład na świecie. Produkcja ma zaoferować dużą mapę, którą gracze będą eksplorować w poszukiwaniu dóbr. Ułatwią one bohaterom funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach.