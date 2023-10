The Crew Motorfest za darmo przez 5 godzin. Ubisoft zaprasza na pierwszą promocję gry

Najnowsze wyścigi Ubisoftu ponownie możemy sprawdzać za free, lecz dostęp do darmowej rozgrywki jest ograniczony. Wydawca ogłasza również pierwsze promocje na The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest to świeżutka gra, która swoją premierę miała niecały miesiąc temu. Dlatego może dziwić, że Ubisoft już teraz zaprasza graczy na promocje. Wyścigi kupimy podczas trwania akcji do 20 procent taniej. A żeby jeszcze bardziej zachęcić do kupna, Francuzi przywracają wersję demo The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest za darmo do sprawdzenia i w promocji

Ubisoft już we wrześniu pozwalał nam pograć za darmo w swoje najnowsze wyścigi. Akcja była jednak ograniczona czasowo. Teraz demo powraca, zatem kto nie miał okazji wcześniej przetestować The Crew Motorfest za darmo, niech robi to teraz. Wydawca ponownie udostępnił demo, przy którym możesz spędzić 5 godzin. Taka wersja ma być dostępna w dniach 10-20 października. Tutaj pobierzesz demo:

Jednocześnie możemy kupić grę w promocji. Już dzisiaj przeceniono zarówno standardowe wydanie, jak i bogatsze edycje. Rabat obowiązuje póki co jedynie na PC w Ubisoft Store, lecz wkrótce cena spadnie również w innych sklepach. Oto rozpiska:

Ubisoft Store (PC): promocja w dniach 10-24 października (-20% na standardowe wydanie, -15% na wydania Gold i Ultimate),

promocja w dniach 10-24 października (-20% na standardowe wydanie, -15% na wydania Gold i Ultimate), Epic Games Store (PC): promocja w dniach 14-21 października (-20% na standardowe wydanie),

promocja w dniach 14-21 października (-20% na standardowe wydanie), PS4 i PlayStation 5: promocja w dniach 11-18 października (-20% na standardowe wydanie, -15% na wydania Gold i Ultimate),

promocja w dniach 11-18 października (-20% na standardowe wydanie, -15% na wydania Gold i Ultimate), Xbox One i Xbox Series X/S: promocja w dniach 13-16 października (-20% na standardowe wydanie).

Warto również wspomnieć, że wszystkie postępy z pięciogodzinnego darmowego grania zostaną przeniesione do zakupionej wersji gry. Zatem nie będziemy musieli zaczynać wszystkiego od początku.