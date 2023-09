Dziś premiera nowej propozycji dla fanów gier wyścigowych. Wiemy już, z czym to się je, a co z aspektem wizualnym? Grafika w The Crew Motorfest została dokładnie porównana. To jak, PC czy konsole mają lepiej?

Ekipa z ElAnalistadeBits przygotowała bardzo szczegółowy test, który pozwolił ocenić grafikę The Crew Motorfest na kilku różnych platformach. Jeżeli chodzi o użytą specyfikację, to był to komputer klasy PC z kartą graficzną RTX 4080, procesorem i9 12900K i oczywiście 32GB DDR5. Nie zabrakło też konsol najnowszej generacji. Jak porównanie wygląda w praktyce?

Jeżeli chodzi o PlayStation 5 i Xbox Series X, to gracze otrzymają wybór między dwoma trybami. Dostępny będzie tryb jakość (2160p i 30 fps) oraz wydajności (1440p i 60 fps). Na obydwu urządzeniach ustawienia działają podobnie, chociaż redakcja zauważyła, że pojawiają się problemy z wyświetlaniem niektórych klatek na konsolach Microsoftu. Mowa o rozdzieraniu obrazu.

Oferowane tryby to nadal lepsza oferta, niż w przypadku Xbox Series S. Najsłabsza konsola z całej trójki pozwala na wyświetlanie 30 klatek na sekundę w związku z nieobsługiwaniem przez grę trybu 60 fps na XSS. Grafika została określona jako miks obydwu ustawień z mocniejszych konsol. A co z PC? Taka karta to zabawa w ustawieniach Ultra, które są podobne do trybu jakości z konsol. Tak czy inaczej, grafika w The Crew Motorfest jest naprawdę świetna.