Możemy już dzisiaj pobierać plik The Crew Motorfest i palić gumę w tej nowej grze wyścigowej. Demo jest do pobrania w kilku miejscach, w zależności od posiadanej platformy. Poniżej znajdziesz szczegóły i linki. Choć dorwiemy się do pełnej wersji tytułu, możemy się przy nim posiedzieć tylko przez 5 godzin. Wersja demonstracyjna została bowiem ograniczona czasowo, a nie pod względem zawartości. Co więcej, będzie dostępna do ogrania tylko do wyznaczonego dnia. No ale nie ma co marudzić. W końcu to demo, które dostajesz za darmo.

Demo The Crew Motorfest na PC, PS5, PS4, Xbox Series i Xbox One

Zatem zacznę od linków do pobrania, dla niecierpliwych. Zaraz pod nimi przeczytasz natomiast szczegóły dotyczące wersji demo.

Jak czytamy na stronie Ubisoftu, dostęp do bezpłatnej wersji próbnej wyścigów jest możliwy w dniach od 14 do 17 września 2023. W tym czasie mamy okazję posiedzieć przy grze przez 5 godzin. Natomiast nie ma ograniczeń co do zawartości. Pobieramy bowiem pełną wersję The Crew Motorfest. Otrzymamy również dostęp do treści Sezonu 1. Wystarczy pobrać demo i przejść do obszaru Main Stage, aby wziąć udział w Miesiącu Amerykańskim. Na koniec warto dodać, że wszystko, co uda ci się odblokować lub kupić w wersji demo, zostanie zachowane, jeśli zdecydujesz się na zakup gry.