Wielki hicior Ubisoftu w promocji na PlayStation i Xbox. Nie płacicie 200, a jedynie 4 zł

The Crew 2 nagle wróciło do łask graczy, gdy tytuł ten da się zgarnąć na PC i konsole za jedyne… 4 złote. Gigantyczna promocja pomogła popularności!

Zaledwie wczoraj pisałem o rozpoczęciu genialnej oferty na The Crew 2 na Steam. Tytuł ten, za który normalnie trzeba zapłacić około 200 złotych, obecnie kosztuje… 4 złote. No nie da się ukryć – opcja jest wybitnie dobra.

The Crew 2 taniej też na PlayStation i Xbox

Niezwykle swego czasu popularna gra wyścigowa od francuskiego wydawcy dostała też obniżki na PlayStation i Xbox! Dlatego wracamy do tematu, bo przecież nie można zapomnieć o graczach konsolowych. Posiadacze PeCetów raczej przyzwyczaili się do giga-obniżek na swoją platformę, ale tego samego nie można tak często mówić właśnie o tych, którzy czas spędzają przy konsoli.

Na szczęście Ubisoftu także o nich nie zapomniał. Drugą część The Crew zarówno na PS5, PS4, jak i Xbox One oraz Xbox Series X/S możecie zgarnąć w gigantycznej obniżce wynoszącej 98%. Oznacza to, że nie trzeba płacić 200 złotych, a wystarczy jedynie kilka złotych, aby móc cieszyć się świetną rozrywką. Szczególnie dla fanów tytułów wyścigowych różnej maści. A to dlatego, że w grze wsiądziemy na miejsce kierowcy nie tylko samochodów czy motocykli, ale również i łodzi albo samolotów!

Oferta obowiązuje jeszcze przez dość długi czas. Nie wiem, czy potrzebujcie się namyślać, jeśli mowa o tak wielkiej obniżce, ale jeśli tak, to macie jeszcze kilka dni. Wielka akcja promocyjna zakończy się 24 września 2024 roku.

Warto zaznaczyć, że choć gra na premierę nie zebrała wyjątkowo wysokich ocen, z czasem powróciła do łask, głównie za sprawą aktualnej promocji. Niemniej i tak warto się nią zainteresować, skoro Ubisoft obiecał utrzymanie gry wiecznie żywej. Oznacza to, że firma nie powtórzy porażki poprzedniej części i doda tryb offline nawet po wyłączeniu serwerów.

Źródło: PlayStation Store, Xbox Store