The Batman. Zobaczcie jaskinię Człowieka Nietoperza z nowego filmu

Siedzibę superbohatera z filmu The Batman ukazano w mediach społecznościowych.

Premiera produkcji została zapowiedziana na dzień 4 marca 2022 roku. Tak odległy termin ma związek z faktem, że Robert Pattinson grający Batmana zachorował. Kwarantanna objęła nie tylko aktora, ale również członków ekipy filmowej. Pierwotnie widowisko miało zadebiutować 25 czerwca 2021.

The Batman crew build a sprawling set to recreate Gotham City https://t.co/A3WQNWsvlO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2020

Najnowsza część filmu The Batman ma być utrzymywana w mrocznej, noirowej estetyce. Spory nacisk w produkcji ma być położony na detektywistyczną pracę Bruce’a Wayne’a. Poza Pattinsonem na ekranie wystąpią m.in. Zoe Kravitz (Kobieta Kot), Colin Farrell (Pingwin), John Turturro (Carmine Falcone, Paul Dano (Człowiek Zagadka) oraz Jeffrey Wright (James Gordon).

Reżyserem został Matt Reeves, znany z pracy nad takimi filmami jak: Ewolucja Planety Małp czy Projekt: Monster. Za muzykę będzie zaś odpowiedzialny Michael Giacchino. Kompozytor stworzył m.in. ścieżkę dźwiękową do takich gier jak Call of Duty czy Medal of Honor.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.