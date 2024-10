Będzie hit? Sprawdź za darmo grę od twórcy TES V: Skyrim, Fallout 4 czy Starfield

Codziennie wyszukujemy dla Was nowe gry za darmo, lecz często polecamy również wersje demo, które zwiastują nadejście płatnych, ale dobrze zapowiadających się tytułów. Wychodzimy z założenia, że zawsze dobrze jest sprawdzić coś bezpłatnie, zanim sięgniemy do portfela i wydamy pieniądze. Dzisiaj na Steam pojawiło się demo bardzo interesującej produkcji, za którą stoi człowiek pracujący wcześniej nad wielkimi hitami AAA. Czy jego doświadczenie pomoże osiągnąć sukces nadchodzącemu The Axis Unseen? Pobierzcie za darmo wersje próbną i sami wydajcie osąd.

Gra za darmo do sprawdzenia. Pobierajcie demo The Axis Unseen

The Axis Unseen przenosi nas do mrocznej krainy fantasy, a dzięki wersji demonstracyjnej wkroczymy do niej jeszcze przed premierą gry. Demo jest dosyć obszerne i jego przejście zajmie nam około godziny. Wszystkie poczynione postępy będziemy mogli przenieść do pełnej wersji, która wkrótce zadebiutuje na Steam. Trailer wersji demo ujawnił, że data premiery pełnej wersji The Axis Unseen jest ustalona na 22 października 2024 roku.

Za grę odpowiada studio Just Purkey Games, założone przez Nate’a Purkeypile’a. Wcześniej pracował on nad wieloma hitami AAA, takimi jak The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3, 4 oraz 76, Starfield czy Metroid Prime 3 i BloodRayne 2. Z pewnością pomoże to nadchodzącej produkcji, która tak dla przypomnienia, powstaje jedynie na komputery PC.

Gra zaoferuje nam otwarty świat fantasy, w którym będziemy polować na potwory z dawnego folkloru. Nie będzie to polowanie łatwe, ponieważ czeka nas podążanie śladami krwi, szukanie śladów, a przy okazji uważanie np. na kierunek wiatru, by bestie nas nie zwęszyły. Wraz z kolejnymi ubitymi monstrami nasz bohater się wzmocni, przyswajając moce pokonanych wrogów.

Naszym orężem w walce będzie łuk oraz strzały, które również możemy ulepszać. W świecie gry natkniemy się na wiele rodzajów strzał, np. ogniste, dające kontrolę nad wiatrem i zniekształcające czas.

W naszej podróży natkniemy się też na różne dzienniki, pozostawione tutaj przez łowców z dawnych lat. To one będą dla nas drogowskazem i encyklopedią do zrozumienia świata, w którym się znaleźliśmy.

Źródło: Steam