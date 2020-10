Jeśli planujesz zakup nowego komputera stacjonarnego, na którym chcesz grać przede wszystkim w tytuły e-sportowe (ale nie tylko), i masz przy tym około 4 tysiące złotych do wydania, to być może warto rozpatrzyć zakup gotowego desktopa Optimus E-Sport GB450T-CR1, wyposażonego w procesor AMD Ryzen 5, grafikę NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz 16 GB pamięci RAM. Sprawdźmy, co potrafi ów zestaw.

Gracze dzielą się na pewne kategorie. Jedni ogrywają wszelkie najnowsze produkcje typu AAA, inni zaś niespecjalnie interesują się premierami takich tytułów jak Watch Dogs czy Call of Duty, a swój wolny czas spędzają raczej przy grach takich jak CS:GO, Fortnite, Valorant czy PUBG. Desktop Optimus E-Sport GB450T-CR1 został zbudowany właśnie dla tych drugich graczy, dlatego też prócz klasycznej części recenzji takiej jak opis wyglądu komputera, w niniejszym teście nie zabraknie też realnych wyników, jakich można spodziewać się po Optimusie, zwłaszcza w rzeczonych e-sportowych produkcjach. Pamiętajmy jednak o tym, że gry sieciowe poprzez swoje nieustannie zmieniające się parametry (ilość graczy na mapie, rodzaj mapy) potrafią generować przy każdym pomiarze nieco inną liczbę klatek, dlatego też zamieszczone w niniejszej recenzji wyniki to wartości przybliżone i w Waszym egzemplarzu mogą się nieco różnić, choć nie będą to spore rozbieżności. Nie przedłużając jednak – przystąpmy do recenzji.

Specyfikacja techniczna desktopa Optimus E-Sport GB450T-CR1:

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz do 4,2 GHz, 35 MB Cache, 7 nm)

AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz do 4,2 GHz, 35 MB Cache, 7 nm) Chłodzenie procesora : be quiet! Pure Rock Slim, ATX

: be quiet! Pure Rock Slim, ATX Obudowa : Corsair Carbide Series SPEC-DELTA RGB, ATX

: Corsair Carbide Series SPEC-DELTA RGB, ATX Zasilacz: be Quiet! System Power 9, 500 W

be Quiet! System Power 9, 500 W Pamięć RAM: 2x 8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, 3000 MHz, CL15

2x 8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, 3000 MHz, CL15 Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1650 Windforce 4GB OC

Gigabyte GeForce GTX 1650 Windforce 4GB OC Płyta główna: Gigabyte B450 AORUS ELITE

Gigabyte B450 AORUS ELITE Dysk HDD: 1 TB, Seagate Barracuda, 7200 RPM

1 TB, Seagate Barracuda, 7200 RPM Dysk SSD: 480 GB, M.2 PCIe NVMe Corsair Force MP510

480 GB, M.2 PCIe NVMe Corsair Force MP510 Napęd optyczny: brak

brak Złącza na panelu I/O: przycisk power, reset, 2x USB 3.1, złącze słuchawkowo-mikrofonowe

przycisk power, reset, 2x USB 3.1, złącze słuchawkowo-mikrofonowe Złącza zewnętrzne płyty głównej: 1x DVI, 1x HDMI, 1x RJ45, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 6x audio jack, 1x PS/2

1x DVI, 1x HDMI, 1x RJ45, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 6x audio jack, 1x PS/2 Złącza karty graficznej: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort

1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort Wymiary: 44 x 45 x 21 cm

44 x 45 x 21 cm Waga: 10,2 kg

10,2 kg System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home 64bit

Obudowa Corsair Carbide Series SPEC-DELTA RGB

Nie ważne w jakie gry grasz, ale fajnie, jeśli Twój komputer wyraźnie wskazuje, że jesteś graczem. Obudowa Corsair Carbide Series SPEC-DELTA RGB robi to wzorowo nie tylko dzięki podświetleniu LED, ale także dzięki niesymetrycznemu frontowi, w który prócz na wpół przezroczystej, przydymionej pleksy, wbudowano także elementy metalowej siatki. Design podczas grania to bowiem nie wszystko, równie mocno, a nawet mocniej liczy się dobra wentylacja komponentów, dzięki czemu możemy mieć pewność, że dłużej nam one posłużą. Mocno wentylowany jest też top obudowy, gdzie odnajdziemy spory magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Tak skonstruowany system wentylacji sprawia, że zastosowanie na bokach litej blachy oraz hartowanego szkła bez dodatkowych otworów nie wróży tzw. efektu piekarnika, ale wszystko stanie się oczywiste już po testach. Front ozdabia dodatkowo srebrzące się logo Korsarzy oraz naklejka OPTIMUS E-SPORT.

Wracając do topu desktopa, znajdziemy tu dwa przyciski – power i reset, dwa porty USB 3.1 oraz uniwersalny port mini jack na headset z czteropinową wtyczką, a więc obsługującą zarówno mikrofon jak i słuchawki jednocześnie. Trochę brakuje mi tu jednak choćby jednego portu USB-C, ale większość użytkowników pecetów wciąż jeszcze się bez niego z powodzeniem obywa. Prędko też zobaczymy, że obudowa nie ma żadnego kontrolera zarządzającego podświetleniem, bowiem całość iluminacji pracuje pod oprogramowaniem Corsair iCUE, dzięki czemu możemy być pewni, że nie będziemy narzekać ani na jakość podświetlenia, ani na małą liczbę trybów, w których budowa będzie iluminować. Sterowanie przez iCUE jest jednak opcjonalne, bowiem płyta główna AORUS proponuje własne, szersze oprogramowanie, w którym zsynchronizujemy iluminację wentylatorów z iluminacją płyty głównej. Mowa o RGB Fusion, z którego screen widzicie poniżej.

Komputer wyposażono fabrycznie w cztery wentylatory o wielkości 120 mm – trzy mleczne, podświetlane na froncie zasysają zimne powietrze, a jeden czarny i niepodświetlany na tyle pozbywa się ciepła na zewnątrz. Wewnątrz, na topie zmieszczą się jeszcze dwa opcjonalne wentylatory 120 mm lub radiator chłodzenia wodnego 360 / 240 mm. Lewy bok obudowy, a więc panel hartowanego, przyciemnionego szkła ma grubość 4 mm i przymocowany został czterema szybkośrubkami, a więc do demontażu i montażu nie będziemy potrzebować dodatkowych narzędzi. Dobrze też, że w obudowie znalazło się miejsce na ogumowane tuleje na śrubki, dzięki czemu mamy pewność, że podczas ściągania i zakładania szyby, nie zsunie się ona przypadkowo.

Komputer jest oczywiście „gotowcem”, jednak od czasu do czasu trzeba będzie go otworzyć, choćby po to aby oczyścić wnętrze z kurzu, dlatego też omówione powyżej rozwiązanie zawsze poczytuję na duży plus. Otwarcie prawego boku peceta, a więc litej, czarnej blachy sprawi, że naszym oczom ukaże się kilka wiązek starannie ułożonych przewodów, a także wypustki w obudowie stanowiące część systemu zarządzania okablowaniem. Na uznanie zasługuje też obecność dwóch tacek na dyski SSD/HDD o wielkości 2,5 cala, a zwłaszcza to, że ich demontaż ogranicza się do jednej szybkośrubki i zaczepów, dzięki czemu w razie potrzeby będziemy w stanie bardzo szybko zdemontować dysk. Kolejne uznanie należy się za uraczone gumą przelotki na przewody, dzięki czemu wszelkie kable są chronione przed ewentualnym uszkodzeniem ostrymi krawędziami blachy, zaś dłonie chronione przed skaleczeniem.

Otwarcie obudowy Corsair Carbide Series SPEC-DELTA RGB zdradza też jej dwukomorową budowę. Oznacza to, że miejsce na zasilacz oraz na dwa dyski 2,5/3,5 cala znajduje się w piwnicy, która zdaje się również bardzo dobrze wentylowana. Kładąc peceta na bok doszukamy się czterech sporych, podgumowanych nóżek oraz kolejnego już filtra przeciwkurzowego. W stronę Korsarzy leci w tym miejscu kolejny ukłon, bowiem nie jest to najtańsza, goła siatka, a siatka umieszczona w plastikowej ramce, dzięki czemu całość szybciej się (de)montuje. Komputer mierzy dokładnie 44 cm długości, 45 cm wysokości i 21 cm szerokości i wraz z wyposażeniem waży 10,2 kg. Jest solidnie i nic się tu nie ugina, choć trzeba mieć świadomość, że front mocno łapie odciski palców i z racji wykorzystanego materiału może łapać ryski.

Zasilacz be Quiet! System Power 9

Nad zasileniem mocą całego desktopu czuwa odpowiednio dobrany, 500-watowy zasilacz polskiego producenta – be Quiet! System Power 9. Jest to jednostka niemodularna, która cechuje się certyfikatem Plus Bronze 80, co oznacza sprawność na poziomie minimum 85% przy 50% obciążenia i minimum 82% sprawności przy 20% i 100% obciążenia. To wyniki, które prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Cieszy, że komputer Optimus E-Sport został wyposażony w sprawdzony model zasilacza, bo nie ma niczego gorszego jak zasilacz marki „no name”, którego awaria może spalić cenne podzespoły.

Płyta główna Gigabyte B450 AORUS ELITE

Gracze budujący swoje zestawy komputerowe wykorzystują pełnowymiarowe obudowy ATX nie tylko po to, by było przewiewnie, ale także po to, aby zmieścić w nich płyty główne w tym samym formacie. Co zyskujemy dzięki dużym płytom głównym? Prócz designu, na który po prostu jest sporo miejsca, jest też szansa na rozmieszczenie sporej liczby portów. I tak konstrukcja ta oferuje aż sześć portów SATA III, dwa porty na dysk M.2, dwa interfejsy PCIe 3.0 x16, dwa PCIe 2.0 x1, dwa złącza USB 2.0, jedno USB 3.1 oraz dwa złącza do podłączenia urządzeń ARGB (jedno złącze jest puste, drugie zajęte przez przednie wentylatory). Z kolei złącza zewnętrzne to już jeden port DVI-D, jedno HDMI, jedno EJ45, cztery porty USB 3.1, cztery porty USB 2.0 oraz sześć portów audio jack. Płyta z podstawką AM4 dedykowaną procesorom AMD Ryzen ma aż cztery banki na pamięć RAM. W zestawie zagospodarowano dwa, a więc pamięć można rozbudować jeszcze o dwa kolejne moduły pamięci, aż do 64 GB łącznie.

Jest też wbudowany układ audio Realtek ALC892, podświetlenie LED sterowanie oprogramowaniem RGB Fusion, jak i wsparcie dla technologii RAID. Za sieciowe giercowanie odpowiada z kolei karta Realtek 8118 Gaming LAN, zaś zarządzać przepustowością możemy przez oprogramowanie o nazwie Dragon. Zaciekawić może też fakt, że płyta główna posiada obudowę termiczną na dysk M.2, dzięki czemu sprzęt pracuje w niższych temperaturach. Konstrukcji dedykowana jest ponadto aplikacja AORUS APP Center, w której znajdziemy skróty do najważniejszych aplikacji pozwalających na zarządzanie obrotami wentylatorów, podkręcanie podzespołów, aktualizację BIOSu czy zmianę podświetlenia wszelkich kompatybilnych akcesoriów (w tym wypadku płyty głównej i wentylatorów). Niestety płyty tej nie wyposażono ani w port Bluetooth ani też w port WiFi, dlatego też osoby wymagające takiej komunikacji będą musiały dokupić sobie choćby zewnętrzne „dongle” na USB, które dostarczą obu funkcji.

Dysk SSD M.2 Corsair Force MP510

Dysk SSD Corsair Force Series MP510 na złączu M.2 PCIe NVMe to kolejny bardzo dobry podzespół testowanego dziś desktopa. W teorii osiąga on prędkość odczytu na poziomie 3480 MB/s i prędkość zapisu na poziomie 2000 MB/s. Dysk zbudowany w oparciu o pamięć 3D TLC NAND pozwala na zmagazynowanie danych do 480 GB, zaś jego TBW (ilość danych, którą możemy zapisać na nośniku, aż do momentu utraty gwarancji) to aż 800 GB.

Dysk HDD Seagate Barracuda

Jako magazyn na dane otrzymujemy dysk talerzowy o pojemności 1 TB i wielkości 3,5 cala. Zoostał on zainstalowany w piwnicy tuż obok zasilacza. Jest tam (nawiasem mówiąc) jeszcze jedno miejsce na kolejny dysk o gabarytach 3,5 lub 2,5 cala. Barracuda (model ST1000DM010-2EP102) posiada talerze wirujące z prędkością 720 RPM i technologię wielopoziomowego buforowania Multi-Tier Caching (MTC), która możliwie przyspiesza zapis i odczyt. Dysk pracuje oczywiście poprzez interfejs SATA III o prędkości do 6.0 Gb/s.

Chłodzenie procesora be quiet! Pure Rock Slim

Podczas budowania zestawu Optimus E-Sport nie pokpiono kwestii chłodzenia. Zastosowano tu więc stosunkowo niewielkie, ale teoretycznie (sprawdzimy to) wydajne chłodzenie marki be quiet. Skąd zapewnienia o wydajności? Otóż zgodnie z opinią producenta, produkt ten nie ma najmniejszych problemów z chłodzeniem procesorów o TDP (maksymalna ilość wydzielanego ciepła w ciągu sekundy) wynoszącym nawet 120 W (zastosowany tu Ryzen ma dla porównania 65 W). Maksymalne obroty wynoszą 2000 RPM, zaś głośność szacuje się na 25,4 dB. Wentylator posiada klasyczną wtyczkę 4 pin PWM.

Pamięć RAM Corsair Vengeance LPX

W desktopie zamontowano dwa moduły pamięci DDR4 Corsair Venegance LPX po 8 GB. Są to kości o wysokim taktowaniu do 3000 MHz i całkiem akceptowalnych opóźnieniach. Jednak o tym jak sprawdzą się one w praktyce, i czy nie warto byłoby dorzucić choćby jeszcze trochę pamięci, przekonamy się już w części testowej recenzji.

Procesor AMD Ryzen 5 3600

Najlepsze zostawiliśmy sobie na koniec. Mowa o procesorze i karcie graficznej, bowiem to właśnie te dwa podzespoły są kluczowe dla wydajności. AMD Ryzen 5 3600, a więc można by rzec, że konkurent modelu Intel Core i5-9600K to jednostka wykonana w litografii 7 nm, sześciordzeniowa i dwunastowatkowa reprezentująca architekturę Zen 2. Taktowanie rdzenia określa się na 3600-4200 MHz zaś współczynnik TDP na 65 W, o czym wspomniałem już podczas opisu chłodzenia. Procesor powinien generować bardzo zadowalające wyniki nie tylko w grach sieciowych, ale także w grach typu Triple A.

Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1650 Windforce 4GB

Zainstalowana w desktopie karta graficzna to reprezentantka ubiegłorocznej serii GPU o architekturze Ampere. Zabrakło tu oczywiście rdzeni RT i Tensor, zarezerwowanych wyłącznie dla układów z rodziny GeForce RTX 2000, ale nie ma co się oszukiwać – desktop Optimus E-Sport GB450T-CR1 nie celuje w rozgrywkę z ray tracingiem. W teorii konstrukcja Gigabyte GeForce GTX 1650 Windforce 4GB OC powinna pozwolić na względnie płynną rozrywkę w rozdzielczości Full HD przy nieco obniżonych ustawieniach graficznych w grze Call of Duty Warzone. U nas przekonacie się, jak cały desktop radzi sobie w innych ciekawych produkcjach, a wszystko to już dosłownie za chwilę.

Testy wydajności SSD i HDD

Zainstalowany w desktopie dysk SSD Corsair Force MP510 w teorii osiąga prędkość odczytu na poziomie 3480 MB/s i prędkość zapisu na poziomie 2000 MB/s. Jak wykazały nasze testy, w praktyce w zapisie jest nawet lepiej. Trzeba przyznać, że kości pamięci TLC naprawdę daje radę i otrzymujemy bardzo wysokie wyniki, dzięki czemu nie musimy martwić się o wielozadaniowość, granie czy nawet obróbkę wideo. Z kolei 1-terabajtowy HDD marki Seagate, choć wcale nie musiał (jest to bowiem zasadniczo magazyn na dane), także generuje wyniki, których nie można się powstydzić jak na „twardziela”. Co jak co, ale Optimus nie przyoszczędził na pamięci masowej. Jest wydajnie i pojemnie, czyli tak jak powinno być w komputerze dla gracza.

Kultura pracy i temperatury

Aby móc przybliżyć głośność zestawu, przeprowadziliśmy kilka testów hałasu podczas dwóch scenariuszy. Pierwszym z nich jest tzw. stan spoczynku, czyli poziom hałasu generowanego przez sprzęt w trakcie zwykłego przeglądania sieci bądź pracy w pakiecie biurowym. Drugi scenariusz to pomiar głośności po 30 minutach grania w jedną z bardziej wymagających pozycji na rynku. Miernik umieszczamy zawsze tuż przy obudowie komputera oraz przy uchu testera, a więc w odległości około metra od desktopu. Przy okazji, w tych samych warunkach (spoczynek i 30 minut gry) sprawdzamy temperatury, jakie generuje urządzenie. Wyniki można skwitować tylko w jeden sposób – podzespoły zapewniają użytkownikowi relatywnie niskie natężenie hałasu, zaś przewiewna obudowa cieszy niskimi temperaturami.

Po lewej temperatury podczas spoczynku, po prawej temperatury po 30 minutach gry w Kingdom Come: Deliverance. Kliknij celem powiększenia.

Najwyższą temperaturę wskazała w trakcie gry grafika, a to przez wzgląd na całkiem niewielkie jak na „dwu-wentylatorowca” gabaryty, przez co nie spodziewajmy się tak niskich temperatur jak przy konstrukcjach większych, czy też takich z trzema własnymi wentylatorami. Trzeba jednak wiedzieć, że testy w grze były wykonywane przy zastosowaniu trybu Standard wentylatorów. Dzięki oprogramowaniu AORUS System Information Viewer możemy samodzielnie, w prosty sposób „rozkręcić” wentylatory w kolejnych, wyższych trybach Performance oraz Full Speed, aby było jeszcze chłodniej. W mojej jednak opinii standardowy tryb radzi sobie z temperaturami i głośnością zupełnie wzorowo.

Hałas w spoczynku, miernik przy obudowie: 33 dB

Hałas w spoczynku, miernik przy głowie użytkownika: 25 dB

Hałas podczas gry, miernik przy obudowie: 47 dB

Hałas podczas gry, miernik przy głowie użytkownika: 41 dB

Optimus E-Sport GB450T-CR1 – testy w grach

Na sam koniec przeprowadziliśmy najważniejsze testy – testy w grach. W procedurze wzięły udział bardziej wymagające tytuły jak Wiedźmin 3, ale także te raczej niemogące się pochwalić dobrą optymalizacją, a przez to również wymagające jak Kingdom Come: Deliverance. W zestawie pojawiły się oczywiście nowsze produkcje jak choćby Control, aby uzmysłowić, że desktop Optimus E-Sport GB450T-CR1 nie jest sprzętem wyłącznie e-sportowym i daje sobie radę także z bardziej wymagającymi grami (choć wciąż to właśnie w e-sporcie i starszych grach AAA sprawdza się najlepiej). Ostatecznie nie zabrakło też testów w popularnych grach sieciowych jak CS:GO, Apex Legends, Valorant czy Fortnite. Wszystkie testy przeprowadzane były w rozdzielczości Full HD, a więc 1920 × 1080. Oto wyniki:

Kingdom Come: Deliverance

Jakość grafiki średnia – średnio 67 fps

– średnio fps Jakość grafiki ultrawysoka – średnio 36 fps

Wiedźmin 3

Jakość grafiki średnia – średnio 84 fps

– średnio fps Jakość grafiki uber – średnio 42 fps

Control

Jakość grafiki wysoka – średnio 29 fps

– średnio fps Jakość grafiki średnia – średnio 43 fps

– średnio fps Jakość grafiki niska – średnio 58 fps

CS:GO

Jakość grafiki wysoka (ustawiona automatycznie) – od 200 do 400 fps

Apex Legends

Jakość grafiki wysoka (ustawiona automatycznie) – średnio 79 fps

Fortnite

Jakość grafiki epicka (ustawiona automatycznie) – średnio 63 fps

(ustawiona automatycznie) – średnio fps Jakość grafiki wysoka – średnio 87 fps

Valorant

Jakość grafiki wysoka – średnio 220 fps

Podsumowanie – wydajny i bardzo korzystnie wyceniony „gotowiec”

Desktop Optimus E-Sport GB450T-CR1 to bardzo dobrze zrównoważony sprzęt, w którym próżno oczekiwać podzespołów „na pół gwizdka”. Jedyną rzeczą, do której można by na siłę się przyczepić, jest w tym przypadku brak zintegrowanych podzespołów odpowiadających za łączność Bluetooth i WiFi. Jest też bardzo dobrze wyceniony, bowiem patrząc na oddzielne ceny wszystkich wkomponowanych tu podzespołów, musielibyśmy zapłacić za nie około 4000 złotych (wliczam też system Windows 10) i samodzielnie to wszystko poskładać, bądź dopłacić komuś za usługę montażu. A jednak gotowy Optimus E-Sport wyceniono na 4199 złotych, a więc na około 200 złotych więcej, niż jakbyśmy składali komputer z części. Desktopem warto zainteresować się także dlatego, że skomponowano go z wydajnych elementów, o jakość których nie musimy się bać. Kupując „składaka” np. na Allegro nigdy nie będziemy mieli ani pewności, że zastane w komputerze części są nowe, ani czy też nie są podróbkami.

Wraz z komputerem Optimus E-Sport otrzymujemy pełną dokumentację i dodatki (przewód zasilający, przewód SATA, zapasowe śrubki i gumowe podkładki), dzięki czemu wiemy, z czym dokładnie mamy do czynienia. Komputer jest też bardzo starannie zaaranżowany pod kątem przewodów, co nie zawsze bywa takie oczywiste. Desktop generując 220 czy też nawet około 400 klatek na sekundę w grach sieciowych doskonale sprawdzi się w parze z monitorem o wysokiej częstotliwości odświeżania, dzięki czemu otrzymamy realną szansę przewagi nad przeciwnikami, którzy wciąż „zasiedzieli” się ze swoimi panelami 60 Hz i komputerami, które generują także 60 fpsów. Optimus jest dodatkowo możliwie cichy, a także wzorowo chłodny, a specyfikację dopełnia gustowny design z podświetleniem LED i sporymi możliwościami rozbudowy.

Plusy:

Pełna dokumentacja i wyposażenie towarzyszące podzespołom

Markowe, wydajne i sprawdzone podzespoły

Bardzo dobra wycena zestawu

Pojemność dysku HDD i bardzo duża prędkość SSD

Filtry przeciwkurzowe obudowy

Gamingowe, edytowalne podświetlenie wentylatorów i płyty głównej

Dobrze poprowadzone i uporządkowane przewody

Spore możliwości rozbudowy zestawu – paski LED, pamięć RAM, dyski

Funkcjonalne oprogramowanie towarzyszące pecetowi

Chłodna i cicha praca pod obciążeniem

Minusy:

Brak modułu WiFi i Bluetooth w płycie głównej

Front obudowy może prędko się rysować (pleksa)

Ocena: 5/5

Piotr Wilczyński