Na rynku masa nowych gier, a my wolimy grać w starocie…

W ubiegłym roku na rynku wyszła cała masa nowych i, co ważne, świetnych gier. Mieliśmy co robić, zarówno na pecetach, jak i konsolach czy platformach mobilnych. Ostatecznie jednak królują u nas gry, które mają na karku przynajmniej kilku lat. Najnowszy raport nie pozostawia wątpliwości. Chociaż nowe gry są super, to i tak najwięcej czasu spędzamy przy… starociach. Albo Fortnite.