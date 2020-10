To już niemal pewne. Phil Spencer niebezpośrednio potwierdził, że TES VI i Starfield nie pojawią się na PlayStation 5. Ciąg dalszy branżowych przepychanek.

Tytuły ekskluzywne to naprawdę złożony temat w nadchodzącej generacji konsol. Microsoft zyskał poprzez nabycie Bethesdy dostęp do wielu świetnych marek, co zdecydowanie odbije się na sprzedaży ich sprzętu.

Niestety, oznacza to złe wieści dla fanów Sony. Phil Spencer w wywiadzie dla Kotaku powiedział coś, co może bardzo zaniepokoić posiadaczy PlayStation.

Ta umowa nie została zawarta po to, żeby odbierać dostęp do gier innej bazie graczy. Nigdzie w sporządzonej dokumentacji nie widnieje: „Jak możemy powstrzymać innych graczy przed graniem w te gry?”. Chcemy, aby więcej osób miało dostęp do tych produkcji, a nie na odwrót. (…). Kiedy myślę o tym, gdzie ludzie będą grać i na ilu urządzeniach, to mamy przecież xCloud, PC, Game Pass i nasze konsole. Nie musimy wypuszczać tych gier na innych platformach niż te, które obsługujemy, żeby umowa miała dla nas sens. Cokolwiek by to oznaczało. ~Phil Spencer

W praktyce oznacza to, że nowe gry Bethesdy najprawdopodobniej nie pojawią się na PlayStation 5. Microsoft ma wystarczająco szeroką gamę swoich platform, aby zarobić na wydaniu chociażby TES VI i Starfield.

Choć Phil Spencer nie powiedział tego wprost, to jego słowa dość jasno mówią w jakim kierunku chce podążać Microsoft. Amerykanie wykupili dużego wydawcę, aby mieć dostęp do naprawdę mocnych gier, które przyciągną ogromną liczbę osób.

Choć nie będzie to stanowić problemu dla graczy pecetowych i multiplatformowych, to posiadacze tylko i wyłącznie konsoli Sony będą musieli najprawdopodobniej obejść się smakiem lub zaopatrzyć w dodatkową platformę do grania.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.