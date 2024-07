Terrifier 3 na pierwszym zwiastunie. Przygotowani na żołądkowe rewelacje?

Terrifier 3 dostał w końcu pierwszy zwiastun. Nie da się zaprzeczyć, że to jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów tego roku. Jak wrażenia?

Pierwsza część okazała się docenionym przez wielu koneserów niewysublimowanego kina horrorem gore, ale druga pobiła wszelkie rekordy, stając się niewyobrażalnie wpływowym obrazem i to z segmentu dzieł niezależnych.

Terrifier 3 – pierwszy zwiastun

“Dwójka” okazała się niezwykle głośnym obrazem. I to nie tylko z uwagi na dość odważne prezentowanie nieco przerysowanego horroru gore, ale również przez marketing. Ten odbywał się na prostej zasadzie. Ktoś zwymiotował w sali kinowej, ktoś inny o tym napisał na Twitterze i tak się zaczęło. Dlatego też Terrifier 2 przeszedł do historii jako skrajnie obrzydliwy film, na którym ludzie wymiotują. Nic dziwnego, że się dobrze sprzedał.

Sam jednak nie do końca rozumiem fenomen tej marki, co zresztą bezpośrednio wynika z mojej recenzji drugiej części. Mimo wszystko “trójka” wzbudza gigantyczne zainteresowanie jeszcze przed premierą. Dlatego też opublikowanie na YouTubie pierwszej teasera produkcji jest tak istotnym wydarzeniem.

Krótki zwiastun przedstawia naszego ukochanego klauna Arta w kałuży krwi z odciętą nogą u boku, robiącego przeuroczego aniołka. Już od dawna wiemy, że trzecia część nie będzie rozgrywać się w Halloween, a przedstawi akcję osadzoną w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Do tego dostaliśmy kilka krótkich scenek z filmu. Całość trwa niecałą minutę, także chyba warto sprawdzić.

Niezależnie od tego, jakie macie podejście do marki, nie da się odmówić jej jednego – sukcesu. Damien Leone udowodnił, że współcześnie da się stworzyć kultowy horror, który przejdzie do historii i wykreować zupełnie nową markę. To już samo w sobie jest dla większości filmowców nieosiągalne.

Terrifier 3 trafi do kin 11 października 2024 roku.

Źródło: YouTube