Wielka promocja na PS Plus z okazji Black Friday. Sony przecenia abonament PlayStation

PS Plus możecie obecnie kupić taniej. PlayStation zdecydowało się obniżyć jego cenę w oficjalnym sklepie PlayStation Store z okazji Black Friday.

Niedawno Sony przedstawiło ofertę nowych gier dla progów Extra i Premium w abonamencie PlayStation Plus. Jeżeli nowości w katalogu brzmią dla Was ciekawie, być może zainteresujecie się również obniżeniem ceny za subskrypcję? Nie jest to nic na stałe, ale świetna okazja z racji Black Friday.

Chcecie zaoszczędzić na PS Plus jeszcze bardziej?

W tym miejscu zboczę nieco z tematu, bo możecie tak naprawdę zaoszczędzić podwójnie. Wystarczy skusić się na kody doładowujące do PS Store, dzięki którym zakupicie subskrypcję taniej. Wtedy możecie skorzystać z podwójnej obniżki ceny, więc różnica jest naprawdę spora.

Wróćmy do głównego tematu i rabatów od Sony – jak firma obiecała wcześniej, PS Plusa kupicie obecnie taniej nawet o 30%. Promocja dotyczy jedynie wariantów na 12 miesięcy wyłącznie. Być może warto, jeżeli chce się mieć spokój przez co najmniej rok?

PS Plus Premium na 12 miesięcy – 441 zł (zamiast 630 zł)

PlayStation Plus Extra na 12 miesięcy – 390 zł (zamiast 520 zł)

PS Plus Essential na 12 miesięcy – 236 zł (zamiast 295 zł)

Oferta jest ważna od dzisiaj, tj. 17 listopada 2023 roku. Potrwa wyłącznie do 27 listopada, dlatego lepiej nie zapomnieć i zastanowić się nad nią zawczasu.