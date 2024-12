Zimowa wyprzedaż na Steam już jest! Oto najlepsze tanie gry na PC

Grudzień to idealna pora na nadrobienie growych zaległości i nabycie świetnych gier na PC w promocji. A tak się składa, że właśnie ruszyła zimowa wyprzedaż na Steam. W ofercie jest mnóstwo genialnych gier w dobrych cenach. Przygotowałem listę najciekawszych produkcji, które już teraz możecie kupić znacznie taniej.

Zimowa wyprzedaż na Steam – tanie gry na PC

Właśnie ruszyła kolejna wyprzedaż na Steam, tym razem ta zimowa. Na kilka dni przed świętami możemy dać się porwać mocy promocji i obniżek, a jest w czym wybierać. W nowych, niższych cenach znajdziemy mnóstwo gier na PC, wśród których nie brakuje jeszcze świeżych hitów. Jakie gry kupić taniej na Steam? Na pewno warto sprawdzić, czy w promocji nie ma przypadkiem czegoś z waszej listy życzeń.

Poniżej znajdziecie natomiast autorską listę najciekawszych promocji, na które warto zwrócić uwagę. Niektóre produkcje kosztują nawet ledwie kilkanaście złotych. Obstawiam, że wasz koszyk będzie wypełniony dobrociami:

Która produkcja zainteresowała was najbardziej? Jeżeli chcecie znaleźć inne tytuły, to warto sprawdzić stronę główną wyprzedaży. Od siebie na pewno mogę polecić polski remake Silent Hill 2 czy zawsze ciekawe The Forest za ledwie 7 złociszy.

To kolejna wyprzedaż na platformie Valve w tym roku, teraz jedna z najciekawszych — bo zimowa, a więc i świąteczna. Dajcie znać, które produkcje udało wam się upolować w niższych cenach!

Źródło: Steam