Take-Two chce podbić rynek gier mobilnych. Nowe GTA na telefony?

Wydawca Take-Two Interactive planuje mocne wejście na rynek gier mobilnych ze swoimi najpopularniejszymi markami. W portfolio mają ogromną liczbę potężnych gier, dlatego ruch ten może okazać się sporą rewolucją w graniu na smartfonach. Czy nowe GTA trafi na telefony? Do tego jeszcze długa droga, choć kto wie…

Nowe GTA i inne gry na telefony? Take-Two ma ambitne plany

Firma Take-Two, jeden z największych wydawców gier wideo na świecie ma planować mocne wejście w rynek gier mobilnych. Firma już jakiś czas temu wykupiła Zyngę, mobilnego giganta, a teraz pojawia się pomysł przeniesienia niektórych marek na urządzenia mobilne.

Uważamy, że mamy najlepszą kolekcję własności intelektualnej na konsole i komputery PC w branży rozrywki interaktywnej, która w zasadzie prawie wcale nie jest wykorzystywana w grach mobilnych i darmowych na całym świecie. Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two

Firma wydaje takie serie gier, jak Grand Theft Auto czy produkcje od 2K – na przykład Bioshock i Mafia. Czy mając tak mocne marki można skutecznie “zaatakować” rynek gier mobilnych? Okazuje się, że potencjał drzemiący w graniu na smartfonach jest ogromny i dostrzegają go włodarze firmy. W ostatnim wywiadzie z dyrektorem generalnym (opublikowanym na łamach vgc.com) dało się jednak wyczuć pewne zawahania. Wydawca sonduje możliwość eksploracji gier mobilnych, jednak do faktycznego wejścia może być jeszcze daleka droga.

Wynika to ze specyfiki tych gier, które nie zawsze przecież okazują się odnosić sukcesy. Czasami wystarczy mocna marka, innym razem gra powinna być od tworzona od podstaw na telefony i dopiero wówczas możemy mówić o dobrym produkcie. Mając jednak dostęp do wiedzy i umiejętności twórców Zyngi (która od 2022 roku należy do Take-Two) droga ta może być łatwiejsza.

Zobacz: Test świetnych słuchawek Sennheiser

Nowe GTA trafi na telefony? Na ten moment daleko jest nam do jakichkolwiek konkretów, bo samo Take-Two nie wie, co i kiedy się wydarzy. Możemy być jednak pewni, że nastąpią próby przenosin znanych marek na urządzenia mobilne.

Źródło: videogameschronicle.com