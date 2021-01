Take-Two już nie chce Codemasters. Inny wielki gracz przejmie dewelopera

Wygląda na to, że studio Codemasters zostanie przejęte przez EA. Take-Two wycofało swoją ofertę i poszukuje innych zespołów do wykupienia.

Nowa generacja to idealny moment na zmiany składów studiów podlegających największym wydawcom. Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że Take-Two i Electronic Arts konkurują o wykupienie studia Codemasters. Mistrzowie Kodu odpowiadają chociażby za serie Dirt i F1.

Wygląda na to, że jedna ze stron licytacji postanowiła zrezygnować ze swoich planów. Take-Two ogłosiło, że wycofuje swoją ofertę. Oznacza to, że Codemasters najpewniej przejdzie w ręce Electronic Arts i dołączy do BioWare, Respawn i innych deweloperów pod skrzydłami EA.

Wydawca serii Grand Theft Auto nie zamierza jednak rezygnować z poszerzania swoich granic. Firma zapowiada, że planuje wykupić inne studia, kiedy tylko pojawi się taka okazja.

Take-Two pozostaje wysoce zdyscyplinowaną organizacją i dzięki silnemu bilansowi będzie nadal wybiórczo wyszukiwać organicznych i nieorganicznych możliwości, które mają na celu wzmocnienie wzrostu Take-Two i dostarczenie wyników akcjunariuszom. Fragment ogłoszenia Take-Two

Póki co Take-Two będzie musiało jednak obejść się smakiem. Codemasters zasili szeregi EA i najpewniej pomoże przy produkcji serii Need For Speed. To cenny nabytek, za który Elektornicy będą musieli zapłacić 1.2 miliarda dolarów.

