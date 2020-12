Codemasters jest rozchwytywane. EA chce przejąć studio za miliard dolarów

EA próbuje przebić ofertę kupna Codemasters przez Take Two. Dwaj ogromni wydawcy konkurują o przejęcie producentów gier wyścigowych.

Gry wyścigowe cieszą się niegasnącą popularnością. Studiem przodującym w produkcji „samochodówek” jest zdecydowanie Codemasters, które stoi za takimi seriami jak Dirt i symulatory F1.

Okazuje się, że rzeczeni deweloperzy są rozchwytywani przez największych wydawców na świecie. Jakiś czas temu Take-Two złożyło ofertę wykupienia studia za 970 milionów dolarów, jednak najwyraźniej wydawca GTA będzie musiał zmienić swoje plany.

Portal Sky News donosi, że EA Games przebiło ofertę Take-Two i zaproponowało Mistrzom Kodu 1.2 miliarda dolarów. Wiele wskazuje na to, że jest to już ostateczna oferta i porozumienie dojdzie do skutku w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Taki ruch zdaje się być wbrew pozorom bardzo rozsądny z punktu widzenia EA. Elektronicy zyskaliby kilka silnych marek, a dodatkowo otrzymaliby dodatkowych, doświadczonych deweloperów do pracy nad nowymi odsłonami serii Need For Speed.

Wygląda na to, że EA pragnie poszerzyć swoją strefę wpływu o segment gier wyścigowych. Wydawca właściwie zdominował rynek produkcji sportowych i dodanie do repertuaru firmy kilku znaczących samochodówek zdecydowanie odbiłoby się pozytywnie na wynikach finansowych.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.