Dodatek za darmo do gry z PS Plus, w której przemawia sam Wiedźmin Geralt

Odebraliśmy już wszystkie gry z PS Plus na grudzień 2023. Wyczekujemy więc zapowiedzi oferty na styczeń 2024, choć pierwsze złe informacje na ten temat już publikowaliśmy. Jednak warto cofnąć się na chwilę w czasie do kwietnia i jednej z gier, które wówczas dostaliśmy w progu Essential. Chodzi o tytuł, w którym narratorem jest Doug Cockle, aktor głosowy podkładający głos Geraltowi z Rivii w angielskojęzycznej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nie wiem czy pamiętacie, ale to właśnie on opowiada przygodę w Tails of Iron. Ta niebanalna i brutalna produkcja otrzymała nowe rozszerzenie „Bright Fir Forest”.

Tails of Iron z PS Plus z drugim darmowym dodatkiem na pokładzie

Rozszerzenie „Bright Fir Forest” zostało właśnie wprowadzone do Tails of Iron. Dostajemy je za darmo wraz z aktualizacją gry. Wchodząc w konkrety i liczby, dodatek oferuje nam 4 nowe główne zadania fabularne, 9 zadań pobocznych oraz 14 dodatkowych bossów. Ponadto dostajemy aż 96 nowych broni i zbroi. Oprócz tego mamy 8 nowych ulepszeń Karmazynowej Twierdzy, 4 nowe utwory w soundtracku i 3 dodatkowe trofea do odblokowania.

Niewątpliwie, jest to rozszerzenie, które na pewno warto zaliczyć. Podkreślę jeszcze, że jest to tzw. End Game Expansion, zatem DLC dostępne po ukończeniu podstawowej fabuły. Przypominam jednocześnie, że to drugi tego typu „końcowy” i darmowy dodatek dostępny w grze. Wcześniej otrzymaliśmy rozszerzenie „Krwawe Wąsy”, które wprowadziło, jak czytamy w PS Store, nowy wątek dostępny po ukończeniu gry, dwa dodatkowe tryby trudności, pięciu nowych bossów, specjalne zbroje i broń oraz sekret, którego chyba lepiej było nie odkrywać…

Zapraszamy na zwiastun nowego darmowego dodatku, w którym usłyszymy wspomnianego Białego Wilka z serii Wiedźmin: