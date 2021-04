Twórcy I Am Jesus Christ informują o postępach i pokazują cud

W najnowszej odsłonie dziennika deweloperskiego deweloperzy z SimulaM informują o tym, co ostatnio udało im się zrobić w kwestii I Am Jesus Christ. A oprócz tego z okazji świąt studio dzieli się z internetem cudem.

Grę o Jezusie Chrystusie zapowiedziano w grudniu 2019. Wtedy mało kto wierzył, że projekt zostanie doprowadzony do końca. Jednak autorzy nieustannie przekonują, że ich produkcja ma się dobrze. Dowodem na to są kolejne dzienniki deweloperskie publikowane przez SimulaM na YouTube. Na ostatnim filmiku, który trafił do internetu na początku kwietnia, polski zespół dzieli się świeżymi informacjami na temat tytułu.

W rejestrze numer 15 pokazano między innymi mapę gry, która w porównaniu z tą z poprzedniego pokazu znacznie się powiększyła. Z jednego do drugiego obszaru wirtualnego świata będziemy teleportować się za pomocą jednego kliknięcia, by docierać do poszczególnych zadań. Questy zostaną rozrzucone po całej mapie. I jak to zazwyczaj bywa w grach, w produkcji o Jezusie znajdziemy zarówno zadania główne, jak i poboczne.

I Am Jesus Christ zaoferuje bogaty arsenał cudów

W najnowszym odcinku dziennika twórcy zabierają też gracza na pustynię, gdzie wywołują burzę piaskową. Z ważniejszych informacji ujawniono również, że kampania crowdfundingowa na tytuł ruszy na Kickstarterze jeszcze w tym miesiącu. A na koniec filmiku autorzy I Am Jesus Christ pokazują cud uzdrowienia. W krótkiej scenie widzimy, jak Chrystus stawia na nogi paralityka.

Nie jest to pierwszy cud z gry, jaki do tej pory pokazało SimulaM. Na wcześniejszych filmikach widzieliśmy już chociażby rozmnożenie ryb i chodzenie po wodzie. Pod podanym linkiem zobaczycie również wymagania sprzętowe produkcji.

W I Am Jesus Christ będziemy towarzyszyli Jezusowi w jego ziemskim życiu od momentu chrztu do zmartwychwstania. Tytuł zaoferuje bogaty arsenał cudów – ma być ich ponad 30. A oprócz tego będziemy mieli możliwość walki z Szatanem. Wszystko to uczynimy w otwartym świecie.

Produkcja ma trafić wyłącznie na pecety. Nie jest jeszcze znana dokładna data jej premiery. Na Steamie widnieje póki co 2021. Grę można dodawać do listy życzeń.

