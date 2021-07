Będą cuda i to graficzne! Symulator Jezusa Chrystusa na Unreal Engine 5 [WIDEO]

I Am Jesus Christ znacząco wypiękniał, twórcy przenieśli się z silnika Unity na Unreal Engine 5. Na jakie graficzne cuda możemy liczyć?

Wykorzystanie bardziej zaawansowanej technologii, przełożyło się na jakość oprawy wizualnej. Udowadnia to opublikowany materiał wideo, który pokazuje zastosowanie dla rozwiązania graficznego jakim jest Lumen. Wspomniany system odpowiada za wykreowanie realistycznego globalnego oświetlenia. Technologia ta obejmuje takie wodotryski jak świetnie wyglądające odbicia czy refleksy.

Bohaterowie gry I Am Jesus Christ przemówią po polsku

Tytuł o którym już pisaliśmy na łamach naszego portalu, ma się ukazać w przyszłym roku (karta Steam). Pierwotnie mówiono o 2021, ale termin nie jest już aktualny. Tytuł dostępny będzie w rodzimej wersji językowej, otrzymamy zarówno napisy jak i dubbing. Polskie studio PlayWay odpowiedzialne za projekt, nie bagatelizuje faktu, że przeważająca część mieszkańców naszego kraju to katolicy, co być może przełoży się na niemałe zainteresowanie produkcją.

Warto odnotować, że I Am Jesus Christ to tytuł, który ma wiernie odtworzyć wydarzenia zapisane w Biblii. Możecie się więc przygotować na chodzenie po wodzie, uzdrawianie trędowatych czy karmienie potrzebujących. To niemniej nie koniec atrakcji (zobacz więcej):

W trakcie rozgrywki zwiedzimy takie miejsca jak Galilea czy Jeruzalem. Zabawa ma starczyć na około 10 godzin. Gra ma przedstawiać wydarzenia począwszy od narodzin Mesjasza, a skończywszy na jego ukrzyżowaniu. W trakcie przemierzania świata napotkamy wiele postaci znanych z Biblii, z którymi będziemy mogli wejść w interakcje

Jeszcze przed premiera możecie przygotować się na wydanie prologu omawianej pozycji, który stanowił będzie wprowadzenie do historii jaką poznacie nabywając grę. Najpierw sprawdźcie jednak czy Wasza jednostka centralna spełni wymogi ustalone przez twórców, gra póki co planowana jest wyłącznie z myślą o blaszakach:



Miminalne:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i3-2100 / AMD Phenom II X4 965

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 550 Ti / Intel HD 620

DirectX: Wersja 9.0

Miejsce na dysku: 2 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4670K / AMD FX-8320 or equivalent

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 960 / Radeon R9 290X

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 4 GB dostępnej przestrzeni

Dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani tym aby pomóc w rozpropagowaniu Ewangelii.