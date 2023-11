Wściekli gracze rezygnują z gry. Chodzi o flagę LGBTQ+ w Suicide Squad

Wielkie emocje wokół gry Suicide Squad: Kill The Justice League. Wszystko przez fragment wideo z rozgrywki, na którym widoczna jest flaga LGBTQ+. Część społeczności graczy się wściekła i postanowiła zrezygnować z zakupu produkcji. Czy aby nie przesadzają trochę?

LGBTQ+ w grze Suicide Squad: Kill The Justice League

Sporo kontrowersji wywołało opublikowane niedawno wideo z gry Suicide Squad: Kill The Justice League. W materiale dało się zauważyć flagę LGBTQ+ umieszczoną na jednej ze ścian. Jak łatwo się domyślić okazało się to wystarczającym powodem do dużego oburzenia części graczy. Niektórzy z oczekujących na produkcję postanowili zrezygnować z zakupu gry.

Pojawiające się argumenty przeciwników flagi nie różniły się od podobnych, również wygłaszanych w takich sytuacjach. Ich zdaniem gra to nie miejsce na pokazywanie takich elementów, a sama flaga jest zwyczajnie zbędna. Jej obecność zniechęca ich do zakupu gry. W komentarzach pod filmem rozpętała się spora dyskusja. Z jednej strony nie brakowało homofobicznych komentarzy odnoszących się do elementu, z drugiej pojawili się gracze broniący flagi, twierdząc, że przecież nie ma w niej nic złego.

Upcoming #SuicideSquadGame utilizes PS5’s high-speed SSD turning Metropolis into your traversal playground 🏙️



New gameplay details from Rocksteady: https://t.co/SFN4kS0iF0 pic.twitter.com/JTVXvHJSc0 — PlayStation (@PlayStation) November 15, 2023

Tym bardziej że przecież jedna z postaci (Harley Quinn) sama jest osobą biseksualną, a mroczne Gotham wcale nie jest pozbawione osób utożsamiających się z rzeczami stojącymi za flagą. Co sądzicie o reakcji graczy? Czy nie jest ona waszym zdaniem przesadzona? Wiemy, że gracze często zbyt emocjonalnie podchodzą do niektórych treści, choć za każdym razem to dziwi.

Przypominamy, że gra Suicide Squad: Kill The Justice League ukaże się na rynku 2 lutego 2024 roku. Kooperacyjna gra akcji osadzona w znanym uniwersum będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Nie zagramy na konsolach poprzedniej generacji, choć może to i lepiej – gra ma wykorzystywać potencjał nowoczesnego sprzętu od Sony i Microsoftu.