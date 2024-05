Stellar Blade na PC? Twórcy chcą stworzyć port i kontynuację

Stellar Blade to hit, który może trafić do nowych graczy

Najnowsza produkcja studia Shift Up, czyli Stellar Blade to idealny przykład tego, czego oczekuje przynajmniej część graczy PlayStation 5. Tytuł na wyłączność przeznaczony dla jednego gracza ze świetną grafiką i ciekawą, pełną akcji rozgrywką. Czego możemy chcieć więcej? Wydaje się, że niewiele. Gra niewątpliwie odniosła sukces, z którego dumni są jej twórcy.

Nasze Stellar Blade już wykazało oznaki sukcesu jako oryginalne IP, uzyskując najwyższy wynik użytkowników w serwisie Metacritic (9,3 z 10) wśród gier na PS5 w pierwszym tygodniu od premiery. Liczba ta jest wyższa niż uznane tytuły AAA, takie jak God of War: Ragnarok, Elden Ring i Ghost of Tsushima. Shift Up

Co tak dobre przyjęcie gry oznacza dla nas, graczy? Cóż, okazuje się, że twórcy już snują konkretne plany dotyczące swojego dzieła i nowego IP, jakim okazała się być niedawno wydana gra na PS5.

Deweloperzy ze studia Shit Up przyznali, że możliwe będzie udostępnienie gry również na PC. Doskonale wiemy, w jaki sposób Sony podchodzi do wydawania “oryginalnych” tytułów na inne platformy. Możemy zatem śmiało liczyć, że niedawno wydany tytuł za jakiś czas trafi również na komputery. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Marvel’s Spider-Man, czy Ghost of Tsushima. A wy co powiecie na taki port, czekalibyście?

To jednak nie koniec nowości, bo Stellar Blade ma również otrzymać sequel. Dobra sprzedaż i oceny na pewno zachęciły studio do zaplanowania kolejnych prac nad drugą częścią.

Źródło: wccftech.com