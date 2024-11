Prezent od Steam dla wszystkich graczy. Odbierajcie za darmo

To już tradycja – tam, gdzie inni rozdają za darmo gry, Steam postanawia podejść do sprawy raczej nieco luźniej, oferując coś innego. Chodzi konkretnie o darmowe dodatki do profilu gracza, którymi każdymi ulepszy nie tylko swojego cyfrowego awatara, ale też wprowadzi nieco świeżości w swoich kontaktach ze społecznością.

Za darmo na Steam

Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to niewiele, ale chyba każdy już do tego przywykł. Steam nie słynie z wielkiej szczodrości, bo platforma sama w sobie nie rozdaje gier praktycznie nigdy (robią to co najwyżej deweloperzy). Valve jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielu osób kluczowy jest właśnie czynnik społecznościowy. I właśnie dla nich dedykowane są nowe “gratisy”.

Wśród nowych prezentów z okazji Cooking Fest, znajdziecie animowanego awatara, ramkę awatara oraz animowaną naklejkę. Wszystkie trzy przedmioty odbierzecie za darmo, bez potrzeby wydawania swoich punktów.

Jeśli jednak bardziej ciekawią Was gry za darmo, polecam sprawdzić ofertę Fanatical. Tam zgarniecie Spirit of the North, co ciekawe w wydaniu na Steam. Do tego IndieGala również przewidziała kilka ciekawych tytułów za darmo.

Źródło: Reddit